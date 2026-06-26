Cristina Montalvo 26 JUN 2026 - 17:28h.

El Gobierno de Venezuela ha anunciado ya la creación de un fondo para comenzar la reconstrucción

Los terremotos gemelos, el golpe mortal para una economía de Venezuela que hace aguas

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El Gobierno de Venezuela ha anunciado ya la creación de un fondo para comenzar la reconstrucción. Con una primera aportación de 200 millones de dólares, procedentes de las reservas que el país tiene en el Fondo Monetario Internacional. Se destinarán a reconstruir infraestructuras, hospitales, y viviendas. Es una cantidad mínima para los daños económicos que se prevén. Las primeras estimaciones los sitúan entre los 5.000 y los 7.000 millones, pero que según el sector de seguros podrían llegar a los 10.000 millones de dólares. Es un esfuerzo económico enorme para un país que lleva años en crisis.

Por eso será imprescindible la ayuda internacional. España ha anunciado que moviliza ya un millón de euros a través de las instituciones financieras que trabajan en la zona.

El legado de Maduro y el chavismo se ve ahora como una tragedia sumada a otra. El tamaño de la economía venezolana se ha reducido entorno a un 80% en poco más de una década. Acumula años de falta de inversión, de hiperinflación, con un tercio de la población dependiendo de la asistencia humanitaria. La reconstrucción física del país tendrá que combinarse con la económica, que justo estaba impulsando el gobierno gracias las nuevas relaciones con Estados Unidos. Y ahí el petróleo será fundamental porque sigue siendo el oro de Venezuela, el país con mayores reservas de crudo del mundo.

Parece que los daños en las infraestructuras petrolera son leves o moderados. Será clave para la recuperación económica del país que, según el Financial Times, estaba a punto de comunicar que su deuda soberana era mucho más elevada de lo que se esperaba y alcanza los 240.0000 millones de dólares.