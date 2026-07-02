Víctor Ábalos explica por qué va a emprender acciones legales contra Víctor de Aldama

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Durante su entrevista en 'Todo es mentira', Risto Mejide aprovecha para darle un consejo a Víctor Ábalos de igual manera que se lo daría a una "colega": "Cuando acudes a la conspiranoia, al final es un argumento bastante débil si no dices exactamente hechos".

Lo que quiere decir el presentador con esto es que debería señalar a las personas que tuvieron comportamientos contra su padre porque si no "parece que hablamos de una conspiranoia mundial".

El entrevistado responde señalando los casos que ha ido denunciando, como el caso de Zapatero o el intento de bloqueo del partido a la defensa de su padre el cual "está acreditándose". También asegura que él dijo que fue investigado por el CNI y corrobora: "Que a mí se me ha investigado está más que acreditado".

De hecho, Ábalos asegura que sigue estándolo por parte de Aldama: "Me llega de diferentes fuentes lo que está intentando hacer". Es en este momento cuando el colaborador aprovecha para advertir al empresario.

La advertencia de Víctor Ábalos hacia Aldama

"Está intentando dañarme reputacionalmente y desprestigiarme construyendo un relato incriminatorio con que he sido un rey mago repartiendo obras y demás", afirma Víctor Ábalos.

El objetivo lo tiene claro el entrevistado: "Lo hace para reforzar las teorías de la UCO que me incriminan como testaferro y custodio en el extranjero de supuestas mordidas".

"Eso es muy feo, Aldama, porque sabes que no tengo nada que ver en esto. Estás dañándome a mí y a mi familia. Y por salvarte el culo, que no el de tu familia porque no lo hacer bien, eres capaz de pasar por encima de alguien", apunta Víctor Ábalos.

Esta es la razón por la cual acaba advirtiendo al empresario: "El que le va a denunciar soy yo. Le comunico que voy a emprender acciones legales, ya me he cansado de este personaje. Sé la trama que está intentando montar con su defensa legal y es una campaña muy sucia con medios afines".