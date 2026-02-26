Las ciudades europeas más caras y más baratas para comprar una casa

Marta Egea 26 FEB 2026 - 11:00h.

Comprar una vivienda en Europa muestra grandes diferencias, ya no solo por el país, sino por ciudad, donde algunas capitales exigen más de una década de salarios brutos

Comprar una vivienda se ha convertido en una de las decisiones económicas más desafiantes que puede tomar una familia o un inversor. En Europa, los precios no solo varían entre países, sino también entre ciudades dentro del mismo país, reflejando diferencias significativas en la economía, la oferta de suelo, los salarios y la demanda de vivienda.

La accesibilidad de la vivienda en Europa varía de una forma notable entre las urbes occidentales y las del Este, haciendo visibles brechas significativas en el esfuerzo que hacen las familias para poder tener una casa propia.

Los precios de la vivienda continúan en escalada en muchas capitales y ciudades turísticas del sur de Europa, con importantes aumentos interanuales y diferencias entre mercados maduros y emergentes. En este artículo, veremos cuáles son las ciudades europeas más caras y las más asequibles para comprar una casa.

¿Qué mide la asequibilidad de la vivienda?

Antes de entrar en los rankings concretos, conviene aclarar cómo se mide la asequibilidad de la vivienda. Una forma común es comparar el número de años de salario bruto necesarios para comprar una vivienda promedio en una ciudad. Este enfoque permite comparar la dificultad de acceder a la vivienda en diferentes ciudades, independientemente de los niveles salariales locales.

Otra métrica común es el precio medio por metro cuadrado, que muestra cuánto cuesta comprar una construcción nueva o usada en los distintos mercados. A pesar de que esta medida no incorpora directamente los ingresos de los hogares, ofrece una fotografía clara de la presión monetaria que ejerce la compra de la vivienda.

Ciudades más caras de Europa para comprar casa

Ámsterdam (Países Bajos)

La capital neerlandesa encabeza el ranking de ciudades menos asequibles de Europa. Para comprar una vivienda en Ámsterdam se pueden necesitar más de 15 años de salarios brutos anuales, una barrera muy alta incluso para hogares con salarios medianos.

Atenas (Grecia)

Es cierto que los precios de Grecia no están entre los más altos del continente, pero la relación entre salarios y precios de vivienda en su capital la coloca en una posición compleja para la compra.

Praga (República Checa)

La capital checa ha experimentado fuertes aumentos en los últimos años, impulsados por la demanda interna y extranjera, poniéndola en lo más alto del ranking de las grandes urbes europeas menos asequibles.

Zúrich (Suiza)

Zúrich es uno de los mercados inmobiliarios más caros de Europa cuando se analiza el precio absoluto por metro cuadrado, donde en ciertas zonas más céntricas o residenciales puede superar los 10.000-15.000 euros por metro cuadrado.

París (Francia)

París sigue figurando entre las ciudades más caras de Europa para comprar vivienda, sobre todo dentro del perímetro urbano. Aunque el crecimiento de precios se ha moderado en algunos distritos, el coste medio por metro cuadrado continúa siendo muy elevado.

Otras capitales y ciudades destacadas

Otras ciudades que tienden a aparecer en los listados de mercados caros son Bratislava (Eslovaquia), Liubliana (Eslovenia), Budapest (Hungría) y Tesalónica (Grecia) con mercados que requieren más de 10-14 años de salarios para poder comprar.

Ciudades europeas más asequibles para comprar vivienda

Turín (Italia)

Turín es una de las ciudades más asequibles, donde se necesitan menos años de salario para comprar una vivienda, situándose en torno a los 5 años de ingresos brutos.

Odense (Dinamarca)

La ciudad danesa se sitúa también entre las más accesibles de Europa occidental, con precios que requieren menos esfuerzo económico en comparación con las capitales del norte.

Mánchester (Reino Unido)

Fuera de Londres, Mánchester presenta un mercado mucho más asequible para muchas familias, aunque sigue siendo relativamente caro en términos absolutos respecto a otras regiones del Reino Unido

Plovdiv (Bulgaria)

Se trata de una de las ciudades más antiguas de Europa y destaca por uno de los mercados más asequibles para comprar vivienda. Los precios por metro cuadrado son notablemente bajos en comparación con Europa occidental, y aunque los salarios son también reducidos, el esfuerzo relativo para comprar una casa es menor.

Cluj-Napoca (Rumanía)

La ciudad ha experimentado subidas de precios en los últimos años, pero a pesar de ello, sigue siendo una ciudad relativamente accesible en comparación con las grandes capitales europeas. Su crecimiento económico, ligado al sector tecnológico y universitario, ha hecho que su demanda aumente, pero los precios continúan manteniéndose por debajo de los mercados más tensionados de Europa occidental.

Otras ciudades asequibles

Ciudades como Aarhus (Dinamarca), Katowice (Polonia), Zagreb (Croacia) y Celje (Eslovenia) también destacan por su mejor accesibilidad, combinando precios moderados con niveles salariales relativamente adecuados.