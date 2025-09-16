Miles de jóvenes solo pueden acceder a una vivienda gracias a sus familias

Los hogares unipersonales ya son mayoría en 11 comunidades autónomas y crecen en un millón desde 2014

BarcelonaAlbert y Erika abren la puerta de la que ya es oficialmente su casa, pero no lo han logrado solos, sino con sus padres. Sin ellos, no lo habrían conseguido. “Hoy en día están los alquileres de una manera que es imposible ahorrar”, confiesa ella. “Lo que hemos hecho nosotros es tirar de la familia”, confirma él. Es la realidad que viven los jóvenes en España, donde independizarse es todo un reto, según informa Marta Ávila.

Comprarse un piso se ha convertido en misión imposible para muchos. “He tenido que ayudarla un poquito para que pueda tirar para adelante”, reconoce la madre de Erika, Pepi. “Cuando nosotros compramos teníamos una hipoteca de 11 años. Hoy en día las hipotecas van a 30 años”, sentencia Vicente, padre de Albert.

“Es imposible que los jóvenes tengan esta cantidad de dinero de ahorro", afirma Eva López

Como ellos, miles de jóvenes solo pueden acceder a una vivienda gracias a sus familias. “Te puedes encontrar desde bajos a 300 a 400.000 euros en adelante”, explica Lucía Rodríguez, notaria en Rodríguez y Navarro. Según el Consejo General del notariado, solo el año pasado se registraron más de 200.000 donaciones en España.

“Hubo un incremento considerable, ya sean los padres a hijos o incluso de abuelos a sus nietos”, sostiene Rodríguez. “Es imposible que los jóvenes tengan esta cantidad de dinero de ahorro y más si vienen ya de anteriores alquileres donde han estado pagando un alquiler muy alto y no han podido ahorrar. Los que tienen a la familia que les puede ayudar por esa diferencia, perfecto”, añade Eva López, CEO de Fincas Eva.

El Gobierno incluye un seguro de impago de rentas en su ayuda para los jóvenes

Un alivio para los hijos y un esfuerzo de padres y abuelos que cada vez sostienen más el acceso a la vivienda. El Gobierno anunció una ayuda de 30.000 euros para alquiler con opción a compra para una vivienda de protección oficial y para menores de 35 años.

Además, un seguro de impago de rentas para esos jóvenes, ayudas de hasta 10.800 euros para compra de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes y propone triplicar los fondos de las Comunidades Autónomas que dediquen más medios a la partida de vivienda.