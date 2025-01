El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a realizar un nuevo anuncio en materia de Vivienda en el acto que clausura este lunes 13 de enero en el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez. Los anuncios de unos políticos y otros en el tema de la vivienda se repiten, pero muchos no se llegan a cumplir, por ejemplo, los avales para que los jóvenes no tengan que poner el 20 por ciento de la entrada de una casa.

Tras años de anuncios en campaña que acababan diluidos, el Gobierno aprobó el pasado octubre un paquete de 2.500 millones de los fondos ICO para que menores de 35 pudieran acceder a una hipoteca. Sobre el papel se les avala ese 20% que los bancos no cubren del total de la compra, pero con los precios medios de la vivienda y lo que ingresan los jóvenes, en muchos casos ya se está cerca de ese límite del 35%.

El anuncio hoy del PP de ampliar en los comunidades que gobierna la edad mínima de acceso avales para la compra de 35 a 40 años no es nuevo. Ayuso lo anunció el pasado verano después de que su programa Mi Primera Vivienda se quedara corto beneficiando sólo a 2.000 jóvenes, según la Comunidad. Un programa que presenta varios problemas: no todos los bancos adheridos lo ofrecen realmente, muchos no llegan hasta los 40 años y, sobre todo, en aquellos casos que aumentan la financiación hasta el 90-95%, las condiciones de la hipoteca se disparan.