La tasa de emancipación juvenil en España cae hasta el 15,2% en el segundo semestre de 2024, cifra más baja desde 2006

¿Cuál es el coste de los incendios que asolan España cada año?

Compartir







El panorama para los jóvenes que quieren emanciparse sigue siendo muy sombrío. Tanto que casi el 85% no consigue abandonar el hogar familiar. Solo 15 de cada 100 jóvenes estaban emancipados a final de 2024, según el Observatorio del Consejo de la Juventud.

Se trata del porcentaje más bajo para un segundo semestre desde que se empezó a monitorizar ese dato en el año 2006. "Es una tendencia preocupante porque dicen que este retroceso es significativo, a pesar de que todos los indicadores económicos de este colectivo están mejorando. El paro se ha reducido hasta los niveles mínimos previos a la Gran Depresión y los salarios están subiendo, han ascendido un 11%", explica la periodista Cristina Montalvo.

PUEDE INTERESARTE Estudiantes de Arquitectura de la UPC convierten el antiguo cuartel de Agramunt en viviendas sociales

¿Qué es lo que ocurre entonces? Montalvo señala el precio de la vivienda. "Está subiendo todavía mas y lo hace de manera sostenida, así que, según el Consejo, son los precios de las casas los que están impidiendo que los jóvenes se emancipen".

El 75% de los jóvenes sigue viviendo en el hogar familiar

Según el Consejo, un joven que viviera de alquiler tendría que emplear más del 92% de su salario. "La opción de compra es más difícil todavía, ya que un joven tendría que dedicar 14 años íntegros de sus ingresos para poder acceder a la propiedad", añade Montalvo.

Todo ello, con unos salarios que no garantizan poder emanciparse. El estudio apunta que solo una cuarta parte de quienes tienen un empleo consiguen emanciparse, es decir, el 75% sigue viviendo en el hogar familiar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Los que sí que consiguen marcharse lo hacen fundamentalmente alquilando y además aumenta también quienes lo hacen compartiendo piso. En definitiva, están empeorando los datos de emancipación. Y lo hicieron sobre todo entre quienes tienen 25 y 29 años y entre las mujeres jóvenes, un horizonte muy sombrío", concluye Montalvo.