El hijo del exministro cuestiona la dureza de la posible condena a su padre

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Según 'Okdiario', el Tribunal Supremo se inclina por imponer a José Luis Ábalos una condena de 12 años de prisión, la mitad de lo que solicita la Fiscalía.

Víctor Ábalos, en 'En boca de todos', habla sobre la posible condena de su padre: "Esto hace nada era el gran caso de corrupción de este país, la fiscalía le ha pedido 24 años y 30 la acusación popular. Lo único que se ha demostrado son 95.000 euros, de los que tiene 60.000 justificados, por lo que estamos hablando de 35.000 euros en 10 años y dos supuestos enchufes. Lo que más me preocupa no son los 12 años de mi padre, sino que Aldama se quede fuera de la cárcel".

Explica además que su padre ha sido vigilado por el PSOE: "A mi padre se le ha vigilado desde el minuto uno, desde instancias del Gobierno y después desde el Partido Socialista. Aquí tiene que ver mucho el CNI: a mi padre le investigaron, al señor Aldama y a mí".

Víctor Ábalos: "El PSOE ha pagado los abogados de varias personas, entre ellos los de mi padre, para intentar controlar sus defensas"

Víctor Ábalos aclara que Pedro Sánchez sabía perfectamente quién era Aldama porque había preguntado por él: "Sé que se hizo un informe por una escena en la que el presidente le pregunta a Santos Cerdán y a Adriana Lastra, les pregunta quién era Víctor, y Cerdán le dijo que si era Víctor, el hijo de Ábalos, y él dijo que no, que Víctor era el presidente del Zamora".

Además, comenta que el PSOE ha intentado controlar la defensa de su padre: "El PSOE ha pagado los abogados de varias personas, entre ellos los de mi padre, para intentar controlar sus defensas, el PSOE se comporta como una mafia".