El hijo del exministro desvincula a su padre del 'caso Leire Diez'

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Víctor Ábalos ha explicado en 'Todo es mentira' que parte de la trama de Leire Díez se puso en contacto con él para ofrecerle una serie de documentos.

El hijo del exministro detalla quién le contactó y con qué intención: "Recibo una llamada de Dolset diciéndome que tiene una serie de documentos en los que se nos menciona a mi padre y a mí, y que si quería verlos. Obviamente le digo que sí. Es un documento muy extenso, de 86 páginas, y me dice que haga lo que quiera con él".

Además, señala el contenido del mensaje y por qué decide hacerlo público: "Lo que me dicen es que podrían ayudar a mi padre sacudiendo a ZP. Os mando esto porque quiero desvincular a mi padre y a mí de toda esta cloaca en la que seguramente a mi padre lo meterán, estoy seguro".

Víctor Ábalos: "Les respondí que no era de mi interés"

Víctor Ábalos aclara también su respuesta: "Les respondí que no era de mi interés. No hay nada, simplemente una persona le dice algo a otra, además afirma que ha hablado conmigo cuando no es cierto, por lo que no tiene credibilidad".

Por otro lado, explica que le ofrecieron información sobre Aldama: "Me dicen que si quiero información de Aldama y les digo que sí, que estoy dispuesto a recibir cualquier información que se me quiera facilitar sobre él".