Lara Guerra 27 MAY 2026 - 20:51h.

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Cándido Méndez, exsecretario de UGT y amigo de Zapatero, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para opinar sobre la petición de Pepe Álvarez y detalla su posición frente a la situación actual en la que se encuentra el PSOE.

En primer lugar, Méndez muestra su opinión sobre la imputación del PSOE y la petición de Álvarez: "No estoy de acuerdo porque creo que la situación exige que se clarifique desde un punto de vista político y electoral. Y además, la estabilidad del Gobierno, creo que no hay que confundir la del país con la de las Instituciones y esta con la estabilidad. En España hay miles, el problema está en torno al gobierno, y este a su vez, está pendiente del cambio de opinión de sus socios".

Es una situación muy complicada la del PSOE

Asimismo, Cándido comenta que "no me gustaría que se acabara pagando un precio aún más alto por alargar la legislatura. Las exigencias de los socios van a ir aumentando. El presidente creo que ha manifestado que desea mantener el horizonte electoral para culminar los fondos y creo que ha citado el 31 de diciembre; pero hay una previsión de alargarlo hasta 2028 por su especial complejidad pero estos fondos tienen que estar adjudicados este agosto"