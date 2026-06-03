Los vecinos de un pueblo de Málaga, hartos de una familia conflictiva: “Queremos vivir en paz”

El pueblo malagueño se moviliza masivamente contra una familia conflictiva y exige medidas para garantizar la seguridad

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Un pueblo cansado dice basta. Esa es la razón por la que Periana, en Málaga, se ha echado a la calle. Los vecinos señalan a una familia conflictiva que, según denuncian, lleva años causando problemas y con la que aseguran que es imposible convivir. La última agresión se produjo este pasado domingo, cuando, presuntamente, miembros de esta familia agredieron a una madre y a su hija, lo que ha colmado la paciencia de los vecinos.

Más de 1.500 personas se han manifestado para exigir medidas contundentes e incluso el destierro definitivo de esta familia. Además de tranquilidad, reclaman que se garantice la seguridad en el municipio. Por el momento, la familia habría abandonado el pueblo y se habría trasladado a Córdoba, aunque se desconoce si lo ha hecho de manera definitiva.

Vecinos de Periana: "No podemos vivir amenazados"

‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta Periana para recoger el testimonio de los vecinos y de la alcaldesa. “Personas así no se merecen estar en un pueblo como Periana. No podemos vivir amenazados ni sufrir robos. Queremos vivir en paz, estar tranquilos y poder pasear por nuestras calles”, aseguran.

Por su parte, Meritxell Vizuete ha explicado qué ocurrirá si la familia regresa: “Estamos dispuestos a defendernos. No somos como ellos, pero eso no significa que no vayamos a actuar. No queremos convertirnos en delincuentes, pero sí protegernos. Tenemos derecho a defender nuestro pueblo”.