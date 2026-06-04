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La apertura del sumario de las 'cloacas del PSOE' ha desvelado que se intentaba señalar a Podemos. Se buscaba información comprometedora tanto sobre Podemos como sobre el PSOE andaluz. La trama ofreció a Villarejo no pisar la cárcel a cambio de audios relacionados con Susana Díaz y Podemos.

'En boca de todos' ha hablado con un representante de cada partido: Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, y Susana Díaz, senadora del PSOE. Susana se ha pronunciado sobre los audios de Leire pidiendo información sobre ella: "Lo único que han encontrado que soy más honrada que la madre que me pario".

Pablo Fernández: "En Podemos no nos han encontrado nada, estamos limpios como la patena"

Por su parte, Pablo Fernández ha explicado que los audios son una prueba más de que Podemos es un partido limpio y sin corrupción: "Esto es una prueba de que en Podemos a pesar de que nos han buscado, las vueltas con prácticas cloaqueras, mafiosas y corruptas, en Podemos no nos han encontrado nada, estamos limpios como la patena. Lamentablemente otros partidos políticos como el PSOE no pueden decir lo mismo".

Susana ha querido defender a su partido frente a las palabras de Pablo, dejando claro que el problema es que en el PSOE hay gente corrupta, no que el partido sea corrupto: "La primera que he dicho que vamos tarde en querellarnos contra toda esta pandilla de personajes indecentes que supuestamente han actuado en nombre del PSOE y que está recogido ya en el sumario del juez Pedraz".