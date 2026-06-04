Alfonso Serrano, sobre los mensajes de Leire Díez: “Cuando habla del ‘one’, todos sabemos a quién se refiere”

Alfonso Serrano critica la gestión del 'caso Leire Díez' por parte del PSOE

Todos los programas completos de 'En boca de todos', en Mediaset Infinity

Compartir







No le gustaba que otros la llamaran así, pero los mensajes atribuidos a Leire Díez parecen decir lo contrario. “A mí la fontanería se me da muy bien”, escribió en una de las conversaciones que forman parte de la investigación.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Santos Cerdán sería el presunto líder de la trama y Leire Díez, conocida por algunos como la supuesta "fontanera" del PSOE, su principal ejecutora. En varios de los mensajes analizados, Díez hace referencia al presidente del Gobierno con expresiones como “por orden del one”, “super jefe” o “presi”. A raíz de estas conversaciones, la UCO apunta a la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo conociera determinadas actuaciones relacionadas con esta supuesta red.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, quien ha mostrado su indignación por las últimas revelaciones: “Estoy en estado de shock. Hay momentos en los que uno es incapaz de abarcar todo esto. Es lamentable. Creo que hemos llegado a un nivel de inmundicia nunca visto”.

Alfonso Serrano: "Es lamentable que no haya ningún tipo de explicación. ¿Por qué no la denuncian?"

Además, Serrano considera que no se trata de un caso aislado que afecte únicamente a Leire Díez y Santos Cerdán: “Ahora se pretende circunscribir todo a un caso que solo afecta a Santos Cerdán, cuando hay conversaciones de la llamada ‘fontanera’ con la presidenta del partido, cuando se habla de utilizar dinero de la financiación de campañas para comprar escuchas telefónicas o grabaciones. Podríamos seguir y seguir y todavía quedaría mucho por descubrir. Es lamentable que no haya ningún tipo de explicación. ¿Por qué no la denuncian? ¿Por qué no actúan contra Leire?”.

Por último, el dirigente popular ha señalado directamente al presidente del Gobierno: “Aparecen nombradas muchísimas personas: Ábalos, Santos Cerdán... Por lo tanto, cuando alguien se refiere al ‘one’, no puede ser ninguno de los otros que está mencionando. Y todos sabemos quién está por encima de ellos y a quién se está refiriendo”.