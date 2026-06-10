Los vecinos de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) denuncian la actuación poco católica del sacerdote Manuel Carrasco

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Ni a las madres por fecundación in vitro ni a los homosexuales ni a las farmacéuticas por vender preservativos, el sacerdote de Manuel Carrasco tiene claro quiénes son bienvenidos en su iglesia y quiénes no. Los vecinos de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) denuncia la actitud de este sacerdote con los fieles del pueblo.

En directo desde el municipio sevillano, los vecinos de la localidad nos han contado cómo se han sentido ante los comentarios discriminatorios del sacerdote y su actitud. Aseguran que no permite comulgar ni acudir a sus eucaristías a vecinos que, según él, no están consagrados ni son dignos de tomar el cuerpo de cristo.

Ni a las personas homosexuales ni a los padres de estos ni a las farmacéuticas por vender preservativos ni a las madres de niños concebidos por fecundación in vitro, el sacerdote Manuel Carrasco tiene claro que este tipo de personas no están consagradas y no son dignas de recibir la comunión.

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