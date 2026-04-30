Practica Cuatro 30 ABR 2026 - 00:10h.

David Bustamante se emociona al recordar a Àlex Casademunt

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David Bustamante responde a todas las preguntas de los reporteros con TEA durante su paso por '100% Únicos'. Una de las preguntas más emotivas fue la realizada por Nuria Garrido, quien le pregunta por su gran amigo Àlex Casademunt. El cantante no pudo evitar emocionarse al recordar todo lo que vivieron juntos.

"Fue de los primeros amigos que hice en el casting. Nos hicimos como hermanos y vivimos cómo nos cambió la vida de repente a los dos. Siempre estuvimos muy unidos y, además, con él canté la canción más importante de mi carrera, 'Dos hombres y un destino'", explicó Bustamante.

El cantante también quiso destacar que Àlex sigue muy presente en su día a día y en sus conciertos: "Siempre lo tengo muy presente y en cada concierto le hago un homenaje sentido, porque sé que, de alguna manera, tiene que estar desde ahí arriba viéndome orgulloso. Se fue demasiado pronto: era increíble, arrollador, muy divertido. Lo quiero mucho porque seguirá vivo en nuestros corazones y lo echamos muchísimo de menos".

Nuria comparte que ella también recuerda con mucho cariño a Àlex, por lo que decide dedicarle una canción muy especial, 'Dos hombres con un mismo destino'. El resto de los 'reporteros únicos' no dudaron en unirse al homenaje, y David Bustamante también se sumó, terminando la canción visiblemente emocionado.

David Bustamante, sobre 'Dos hombres y un destino": "Me abrió las puertas del mundo"

Por su parte, Johann Sebastian, otro de los reporteros del programa, le pregunta cuál había sido la canción que le cambió la vida. Bustamante responde: "Supongo que la que acabamos de cantar, 'Dos hombres y un destino'. Fue número uno en 17 países y me abrió las puertas de lugares como Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos. Incluso el otro día estaba escuchando a una niña de Georgia cantando mis canciones. Esa canción me abrió las puertas del mundo".