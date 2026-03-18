Inés Gutiérrez 18 MAR 2026 - 20:00h.

La artista, en pleno éxito con 'Lux', donde apuesta por la espiritualidad y se acerca a la religión, es la primera invitada de Ana Milán en 'Ex. La vida después'

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Artistas como Rosalía, que vuelve a la televisión de la mano de Ana Milán en el programa de Cuatro 'Ex. La vida después', han demostrado que no es suficiente con tener un proyecto musical claro, también es importante la manera en la que se envuelve para que lo puedan disfrutar todos sus seguidores. Las diferencias entre un disco de la cantautora y productora española y el siguiente son notables y en ello, tienen mucho que ver sus experiencias vividas.

No es algo que solo haga Rosalía, aunque no sería nada extraño, pues sus elecciones musicales y estilísticas no solo son atrevidas, también suelen pioneras. Ella no teme arriesgar con sonidos, música o letras, y eso hace que en ocasiones, muchas artistas se nutran de su propuesta como ella misma deja que otros muchos estilos musicales empapen sus discos. Todos los amantes de la artista catalana esperan como agua de mayo sus novedades, pero también todo lo que irá asociado de una evolución estética y musical que no deja ningún detalle al azar.

Con Rosalía, música y estética van de la mano

'El mal querer' fue su primer gran proyecto, ese que dejó al mundo entero sorprendido, encantado y con ganas de saber más sobre esta estrella emergente que no solo tenía una voz única, también muchas cosas que contar. Este disco estuvo marcado por la inspiración flamenca, algo que quedaba reflejado en su sonido, pero también en los videos que acompañaban las canciones, donde quedaban reflejados muchos elementos de la cultura tradicional española.

Lo hacía a la vez que apostaba por looks modernos, pero que no dejaban de lado esas ideas más clásicas. Los volantes, flecos y encajes convivían con estilismos chandaleros y grandes deportivas. Lo urbano y lo tradicional se daban la mano y marcaban el comienzo del camino de Rosalía.

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'Motomami' supuso un gran cambio, porque el exceso tomaba el control y eso se podía ver en la estética de la catalana, más asociado con el mundo del trap que con el del flamenco. Prendas excesivas, marcas de lujo combinadas con prendas low cost, grandes complementos que resultan llamativos, incluso los grillz que llegó a lucir en los dientes…

También manicuras de fantasía, porque con 'Motomami' cambió hasta la tendencia de uñas, que pasaron a ser largas, pintadas de colores impactantes e incluso con detalles en relieve o joyas incrustadas. Con este disco dejó claro que más es más en cuanto a estilismos. Una visión completamente opuesta de la que se encuentra en 'Lux', donde apuesta por el minimalismo, por la espiritualidad y la religión. También sus uñas lucen más naturales, más cortas y regresan los tonos neutros.

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Los colores claros, el cabello suelto y un halo con el que tiñó su cabello y que supuso el punto de partida de esta nueva etapa. La fe y las mística femenina han sido un pilar fundamental para su último trabajo, mujeres que han dejado su huella en la historia y que la admiración ha hecho que Rosalía se apoye en ellas para continuar creando.

La evolución de Rosalía: su camino musical y su cambio personal

Un rechazo marca el principio de la carrera de Rosalía, concretamente el de el programa 'Tu sí que vales', cuyo jurado consideró que Rosalía no tenía lo que hacía falta. No lo tenía en ese momento, pero esa negativa fue lo que encendió la chispa en ella y comenzó a formarse para ser la mejor en lo suyo.

"Fue una experiencia y aprendí mucho, porque me di cuenta de que te tienes que preparar un montón, así que fue una lección de humildad", explicaba en una entrevista con Penélope Cruz para Vogue España. "También creo que lo que significa para uno ser artista con el tiempo cambia (...) Por aquel entonces para mí estaba muy relacionado con el escenario, pero a partir de los 16 o 17 años, empecé a querer elegir qué escribir y qué cantar. Luego, a medida que crecía, también quise decidir cómo iba a sonar la producción y cómo iban a ser los visuales".

Un punto de inflexión en su carrera fue su colaboración musical con C. Tangana, con quien también tuvo una relación personal. "La colaboración con C. Tangana adquirió una dimensión brutal e inesperada, pero no fue algo estratégico. Para mí fue lo mismo que cuando colaboro con Chicuelo, con Alfredo Lagos o con Albert Palomar", explicó en una entrevista.

Su primer disco, menos conocido, fue 'Los Ángeles', y después llegó 'El mal querer', con el feminismo como uno de los temas centrales. "Era una excusa para poner sobre la mesa que queda mucho por hacer. Hay que darle mucho más amor y mucho más respeto a la mujer en todos los sentidos, laboralmente y como sociedad".

Tras este gran éxito era el momento de reinventarse, llegó 'Motomami' y con él el gran boom se consolidaba. Portadas, premios Grammy y un éxito mundial que coincidió, en parte, con su relación con Rauw Alejandro, con quien llegó a estar prometida y con quien colaboró varias veces. El final de esa relación fue tan público como el compromiso y hay quien no tiene dudas de que 'La Perla', uno de los temas de 'Lux', está dedicado a él, aunque ella ni confirma, ni desmiente.