Celtas Cortos celebran 40 años en la carretera: “La música te mantiene en plenitud, es casi budista”

Miguel Manso 15 FEB 2026 - 20:38h.

Los vallisoletanos celebran sus cuatro décadas en la música con una gira por varias ciudades españolas.

Interpretarán temas míticos como ’20 de abril’, ‘Cuéntame un cuento’ o ‘El emigrante’

El grupo vallisoletano Celtas Cortos celebra su gira más ambiciosa hasta la fecha: ‘40 años contando cuentos’. El estreno tuvo lugar el sábado 7 de febrero en un Movistar Arena de Madrid abarrotado por más de 10.000 seguidores, quienes vibraron en una noche cargada de emoción y reencuentros que marca el inicio de la celebración de sus cuatro décadas de trayectoria.

El concierto inaugural fue un despliegue de energía y nostalgia que duró más de dos horas, durante las cuales la banda repasó 24 canciones fundamentales de la historia de la música española. “La música te mantiene en plenitud, es casi budista”, explica el cantante y líder de la banda, Jesús Cifuentes, en una entrevista con Noticias Cuatro.

Esta gira no solo es un repaso a sus éxitos comerciales -que incluyen más de dos millones de discos vendidos a lo largo de su carrera- sino también un homenaje a sus raíces en el Instituto Delicias de Valladolid.

Una de las grandes sorpresas de este tour es el regreso de Carlos Soto, miembro fundador y pieza clave en el sonido original de la banda, quien se reincorpora a la formación para estas citas especiales. Junto a él, la banda se completa con Jesús Cifuentes, Alberto García, Goyo Yeves y una sólida sección de músicos que garantizan una calidad sonora excepcional.

Tras el éxito en la capital, el espectáculo recorrerá diversas ciudades españolas durante los meses de febrero, marzo y abril de 2026. La expectación es máxima, con entradas ya agotadas en varias plazas.

Las raíces de Celtas Cortos se hunden en el Instituto Delicias de Valladolid a finales de 1984. Allí, un grupo de estudiantes formó el Colectivo de Música del Instituto Delicias, interpretando inicialmente música folk.

Tras pasar por formaciones como Páramo y el Colectivo Eurofolk -nombre con el que ganaron un concurso en 1986-, decidieron adoptar el nombre definitivo de Celtas Cortos como una broma basada en la marca de tabaco que fumaba su batería, Nacho Castro.

Su ascenso en la industria fue meteórico. Tras un "disco cero" compartido y un primer álbum instrumental titulado ‘Salida de emergencia’ (1989), la banda dio un giro clave en 1990 con ‘Gente impresentable’. En este trabajo incorporaron letras por primera vez y comenzaron a fusionar su base celta con estilos como el rap, el reggae o el heavy metal, logrando vender más de 180.000 copias. Sin embargo, la consagración definitiva llegaría en 1991 con ‘Cuéntame un cuento’, álbum que superó las 300.000 unidades y regaló a la música española himnos intergeneracionales como ‘20 de abril’.

A lo largo de cuatro décadas, el grupo ha experimentado diversas etapas y cambios en sus componentes. En los años 90, con discos como ‘Tranquilo majete’, expandieron su sonido hacia el rock y cruzaron fronteras hacia Francia y Alemania.

Pese a periodos de inestabilidad y la salida temporal de su carismático vocalista, Jesús Cifuentes, entre 1999 y 2006, la banda ha mantenido su esencia. Su relevancia cultural fue oficialmente reconocida en 2018, cuando su ciudad natal, Valladolid, inauguró una calle con su nombre justo frente al instituto donde todo comenzó.

Con más de dos millones de discos vendidos y una discografía que llega hasta su más reciente trabajo, ‘El mundo del revés’ (2024), Celtas Cortos afronta esta gira no solo como un ejercicio de nostalgia, sino como la reafirmación de uno de los grupos con mayor éxito comercial y peso emocional de la historia musical de España.