Deconstruyendo a Rosalía: analizamos Berghain

Analizamos el último tema de la catalana, Berghain, que no ha dejado indiferente a nadie.

Horas después de hacerse público, Berghain tenía millones de visualizaciones, y cientos de interpretaciones.

Compartir







Rosalía es música, y mucho más. Horas después de hacerse público, Berghain tenía millones de visualizaciones, y cientos de interpretaciones. El último tema de la catalana no ha dejado indiferente. Cada fragmento, cada nota, cada escenario, tiene un sentido. Clara Martín acude a expertos para analizar este primer single de Lux.

La reacción más habitual al escuchar Berghain, el nuevo single de Rosalía es abrir los ojos y sorprenderse: "Tiene una voz impresionante, todo lo que haga", dicen los fans, que se muestran sorprendidos. "Está muy guay, no me lo esperaba, de verdad". Otros sí que esperaban "que nos sorprendiera con algo diferente". "Es muy grandioso, muy sinfónico".

"Tienes que tener mucha técnica y mucho arte para hacer lo que hace ella"

Pero ante todo, caras de asombro ante esta obra de arte que desde ayer ha revolucionado el mundo de la música. Y a los profesionales del sector. "Tienes que tener mucha técnica y mucho arte para hacer lo que hace ella", comentan. No solo eso. "Está muy bien colocada, con mucho gusto musical, a nivel de clásico".

El videoclip representa a una mujer en proceso de duelo que lucha por reconstruir su corazón roto. De ahí que se lo entregue a un joyero para que lo arregle sin éxito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Uno de los momentos que más ha sorprendido es el momento donde la cantante saca a la luz esa faceta lírica que nunca habíamos visto antes acompañada de la Orquesta Sinfónica de Londres simbolizando sus pensamientos intrusivos. "Maneja la voz, maneja las frases. Me encanta que lo haga con una orquesta en vivo". La letra en alemán inglés y español alterna lo divino con el dolor más profundo, es como "la espiritualidad a través de la lengua, del tipo de música, del ambiente que crea".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Rodeada de animales y con una manzana mordida al fondo también hace referencia al cuento de Blancanieves y al igual que ella se siente perdida. Otro momento rompedor es la entrada de la cantante Bjork, que hace referencia a la intervención de Dios como única salvación.

Un toque místico que eleva el tema a una dimensión emocional única dentro del universo de su próximo álbum Lux.

Una canción que es sólo la punta del iceberg....de lo que veremos la semana que viene.