Las llamas se extendieron con rapidez al resto de las casas, lo que obligó a la evacuación de más de 30 vecinos

Así son los retenes de los bomberos forestales que nos tienen que salvar la vida: "No tenemos ni ropa limpia"

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TenerifeUn incendio durante la madrugada en un edificio residencial en Los Realejos, el norte de Tenerife, ha dejado una mujer fallecida y tres personas en estado crítico. Según informa Romen García, el 112 recibió el aviso de un fuego virulento sobre las 04:00 horas. Las primeras hipótesis apuntan a que se podría haber originado por un robot aspirador que había en la primera planta. Las llamas se extendieron con rapidez al resto de las casas, lo que obligó a la evacuación de más de 30 vecinos.

Algunos de los residentes tuvieron que escapar como pudieron: algunos subieron a la azotea, otros se quedaron encerrados en sus casas intentando tapar el paso del humo y otros cuatro tuvieron la peor suerte y acabaron atrapados en el pasillo.

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Una mujer de 75 años ha muerto por inhalación de humo

Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron a estas cuatro personas en parada cardiorrespiratoria. Solo pudieron salvar a tres de ellas que ahora se encuentran en estado crítico. Una mujer de 75 años no pudo ser reanimada y acabó perdiendo la vida por inhalación de humo.

Las tres personas evacuadas en estado crítico presentaban parada cardiorrespiratoria debido a la intoxicación por la inhalación de humo y son una mujer de 60 años, evacuada al Hospital Universitario de Canarias, un hombre de 65 años, trasladado al Hospital de La Candelaria, y una mujer de unos 70 años, que ingresó también en este último hospital.

Los bomberos recuerdan que en caso de humo hay que confinarse en casa

Los otros cuatro heridos, cuyo nivel de gravedad es moderado, son un hombre de 48 años con intoxicación por inhalación de humo y traumatismo en extremidad inferior, un hombre de 71 años y otro hombre de 69, también intoxicados, todos los cuales fueron trasladados al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

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El SUC activó al equipo de psicólogos del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para la atención de las víctimas. Los Bomberos de Tenerife han recordado que la primera norma de seguridad en caso de humo es confinarse cerrando puertas, ventanas y rendijas.