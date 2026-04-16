La IA también engaña en el mercado inmobiliario presentando imágenes 'fake' de los pisos ofertados

Sandra Mir 16 ABR 2026 - 18:21h.

El uso abusivo de la IA en los portales inmobiliarios es una evidencia que Noticias Cuatro ha podido comprobar.

El mercado inmobiliario está sacando provecho de la inteligencia artificial, pero también nos engaña

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El mercado inmobiliario está sacando provecho de la inteligencia artificial, pero también nos engaña. Lo hace cuando no especifica claramente que lo que se ve es producto de la IA y no la realidad, lo que provoca que el estado de los pisos que se ofertan se vean ¡reformados' de forma artificial cuando la realidad de lo que uno se puede encontrar es bien distinta.

Por ello, el primer consejo es claro. Como se ha hecho toda la vida, antes de comprometerse ante cualquier compra o alquiler, lo primero que se tiene que hacer es ver el producto. Cierto que en un mundo en el que la oferta es mucho menor que la demanda, las prisas o la posibilidad de perder un chollo, provoca que sean muchos los ciudadanos que se comprometan o adquietan un compromiso antes de ver lo que han adquirido. Es un error que se puede pagar caro.

El uso abusivo de la IA en los portales inmobiliarios es una evidencia que Noticias Cuatro ha podido comprobar. Vemos siempre las mismas plantas artificiales, los colores cálidos, decoraciones similares, estanterías minimalistas. En muchos casos no se poine que lo que se ve es producto de la inteligencia artificial. Podemos ver una cocina renovada que tiene más de 50 años, o baños spa que son... para reformar.

"Podemos hablar de información engañosa si no se muestra claramente que estamos ante imágenes generadas por IA", señala, Ana Solozabal, vicepresidenta de AMADEI alerta de que en muchos casos no nos ponen cómo es lo que vamos a alquilar o comprar, solamente cómo puede quedar reformada.