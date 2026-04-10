Sandra Mir 10 ABR 2026 - 16:43h.

Dentro de la zona más exclusiva contemplamos también a la gente más excluida viviendo en tiendas de campaña.

En grandes ciudades como Madrid hay 1.000 personas viviendo en la calle

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A pesar de los vaivenes económicos, en un año la riqueza de las familias españolas ha aumentado casi un 10%. Lo dice un informe que acaba de publicar el Banco de España. La riqueza, que es lo que nos queda entre los ahorros y las deudas, se situó en 2.546 billones de euros en septiembre de 2025. Esto es un 9,5 % más que hace un año, gracias fundamentalmente a la revalorización de los activos. La deuda consolidada de las familias se situó en 714.000 millones, el nivel más bajo desde el año 2000.

Esto son los grandes datos, pero la realidad es que en grandes ciudades como Madrid hay 1.000 personas viviendo en la calle y aunque existen 1.400 plazas en albergues, los asentamientos de infraviviendas crecen por toda la ciudad. Todo, justo enfrente de un lujoso barrio de la capital. Hablamos de tiendas de campaña y de chabolas con vistas al Parque el Oeste, uno de los más extensos de la capital. Dentro de la zona más exclusiva contemplamos también a la gente más excluida. Son 11 tiendas de campaña en un poblado organizado con decenas de personas. La mayoría no tienen papeles.

"Yo al menos estoy aquí legalmente, pero hay gente aquí que no tiene ningún papel"

Uno de los habitantes de este asentamiento de chabolas es Mohamed, de 27 años, que llegó de Argelia durante la pandemia ."Yo al menos estoy aquí legalmente, pero hay gente aquí que no tiene ningún papel. Estudiaba idiomas y fotografía en nuestro país".

Jorge, colombiano, de 35 años, vive en la tienda contigua y era Administración de Empresas en su país. "La policía es buena gente. Aquí no se roba, la mayoría no nos drogamos, otros sí, pero la cosa está difícil por los papeles".

Los vecinos de Pintor Rosales están acostumbrados a verlospor allí. Reconocen que en la zona hay más basura pero que no dan problemas.

Los Equipos de Calle del Ayuntamiento de Madrid conocen este agrupamiento, hacen un seguimiento diario, han conseguido que muchos acepten ir a los albergues, solo tres personas han rechazado su ayuda, pero algunos lo tienen claro: "Tengo un albergue de día, pero no me puedo quedar de noche".