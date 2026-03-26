Hasta 2.000 euros de multa por tirar mal la basura: hay que quitar las etiquetas de las cajas

Sandra Mir 26 MAR 2026 - 17:54h.

Tirar mal la basura puede costar una multa de 2.000 euros

Aunque no lo creamos existe una policía de la basura.

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Tirar mal la basura puede costar una multa de 2.000 euros. Y sí, hay una policía de la basura que vigila cómo lo hacemos. Más de 200 vecinos de Madrid ya han sido multados por no gestionar los residuos correctamente porque en Madrid existen siete patrullas callejeras que identifican a los infractores. Las cajas que se dejan fuera del contenedor son la causa más frecuente.

Ver cómo tiramos la basura impresiona. Cajas en medio de la acera, rellenas de papel y de todo tipo de restos. Incluso se pueden encontrar cajas con etiqueta, lo que facilita además que se puede poner una multa. El director general de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, Víctor Sarabia explica a Noticias Cuatro que "lo que peor hacemos es abandonar las cosa fuera de los contenedores".

También llenamos las cajas de basura sin reciclar. Incluso se pueden encontrar análisis clínicos y datos personales que cualquiera puede encontrar. No todo el mundo paga la multa existe la posibildiad de hacer servicios comunitarios, pero todos debemos saber ya que tirar mal la basura afecta, también, a nuestro bolsillo.