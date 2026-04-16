Las penas de los menores, lo que dice la ley: un asesinato se condena con 8 años de internamiento

Daniel Montero 16 ABR 2026 - 18:05h.

Un grupo de padres ha presentado en el Congreso más de 100.000 firmas para endurecer las penas, pero qué dice la ley.

Los padres que han perdido a sus hijos a manos de un menor piden endurecer las leyes: "Mi hija está en un nicho, su asesino saldrá con 24 años"

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La Ley del Menor vuelve a estar encima de la mesa. Un grupo de padres ha presentado en el Congreso más de 100.000 firmas para endurecer las penas cometidas por menores. Porque hay claras diferencias entre el castigo por el asesinato cometido por un menor frente a un adulto.

En el caso de los adultos la pena alcanza los 20 años de prisión. En el caso de los menores, el máximo son 8 de internamiento y 5 de libertad vigilada para delitos de extrema gravedad.

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El internamiento no es en una cárcel, sino en un centro tutelado con educadores y suelen estar allí hasta los 21 años. Son juzgados por un tribunal especial y por una fiscalía especializada. Por debajo de 14 años son inimputables . Tampoco se les puede condenar a prisión permanente revisable.

De hecho ni siquiera tienen condenas. Hablamos de medidas porque la Ley, del año 2000, considera que lo más importante es el interés general del menor y su reinserción, aunque ese menor sea un asesino confeso. La ley considera que todavía no son personas con una decisión formada, que son influenciables y sin capacidad de decisión individual.

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Ante esta realidad, los hay quienes reclaman un cambio, un endurecimiento de esas líneas rojas, más castigo penal. También hay otra vertiente, la que pide que haya más recursos para atender a estos menores y por otro quienes optan por el endurecimiento de las penas. Por ejemplo, en el tema de los menores de 17 años que han cometido un delito de extrema gravedad, que pueda hacerse un análisis de cada caso para conocer su madurez mental o acrecentar directamente sus penas.

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En España nadie tiene responsabilidad penal por debajo de 14 años, pero en juicios civiles, en divorcios pro ejemplo, hay obligacion de escuchar a los menores cuando tienen 12 años. Algunos piden que a partir de esas edad tengan ya algun tipo de responsabilidad penal.

Hay países, como Reino Unid,o donde la edad de responsabilidad penal empieza a los 10.