Plaza Elípitica de Madrid: centro neurálgico de las explotación de los sin papeles

Desde primera hora de la mañana, Plaza Elíptica se convierte en un trasiego de ofertas de trabajo que esconden explotación laboral de sin papeles

Guía del nuevo Reglamento de Extranjería: preguntas y respuestas que debes conocer

Compartir







Desde hoy medio millón de migrantes pueden comenzar a gestionar sus solicitudes de regularización. La vida sin papeles se convierte para los migantes en una odisea donde el abuso hace acto de presencia a todos los niveles, también en el laboral. Una muestra diaria lo tenemos en Plaza Elíptica, en Madrid. Migrantes sin papeles que buscan trabajo desesperadamente. Allí todas las mañana aparece alguna furgoneta para reclutarles, informa Marta Lilao.

Es el caso de Lucas, llegó de Honduras y aún no tiene papeles. "Se aprovechan de esa oportunidad te llevan por ahi y te terminan pagando cero". José es venezolano, prefiere no dar la cara. Es la primera vez que viene a buscar trabajo a esta plaza: "No me salió el permiso de trabajo, pero un con fe consigue y con necesidad más rápido, lo que sea, lo que caiga".

PUEDE INTERESARTE El empleo entre los inmigrantes sin tabúes: crece más del triple que la media en un año

En su caso ha habido suerte. Los coches o furgonetas aparcan, negocian un precio para el servicio que necesitan y si aceptan comienza su trayecto hacia el trabajo del día. El conductor de una de las furgonetas accede a hablar con Noticias Cuatro. Busca mano de obra: "Vine para buscar gente porque en Madrid no hay mano de obra". Y sí, reconoce que a veces contrata de forma irregular.

Se hace de día y siguen llegando personas. Jason enseña las herramientas que se trae para trabajar. Es consciente de los peligros de los trabajos que ha cogido. Sabe que algunas de las personas que han trabajado se han cortado o se han herido.

Para algunos como Elver son los últimos días buscando trabajo en Plaza Elíptica. Cumple los requisitos de regularización y es claro al respecto. "Es una bendición gracias al señor Pedro Sánchez. Ya a trabajar como Dios manda y como dice la ley de España, sin que me exploten".

Desde su móvil, revisa toda la información, antes de presentar oficialmente su solicitud telematica de regularización.