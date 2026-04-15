Cristina Montalvo 15 ABR 2026 - 15:52h.

La regularización llega con el apoyo expreso de la patronal por los efectos que tendrá en el mercado de trabajo.

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La ley de la regularización de inmigrantes deja claro que no se permiten personas con antecedentes penales, es decir los que tienen condenas firmes y sobre los antecedentes policiales, lo que son denuncias, la ley exige un informe policial y dice que se estudiarán caso a caso.

Eso en lo legal, en lo laboral, hay que recordar que la regularización llega con el apoyo expreso de la patronal por los efectos que tendrá en el mercado de trabajo.

Y es que los trabajadores extranjeros son cada vez más importantes para el mercado laboral español. Hoy mismo hemos sabido que quienes ya están trabajando legalmente aquí volvieron a marcar récord en marzo. Superaron los 3.150.000 cotizantes nacidos fuera de nuestro país.

El crecimiento es continuo y su número se ha casi duplicado en la última década. El empleo entre los extranjeros ha crecido en el último año el triple que en la media del sistema y por eso su peso respecto al total de los afiliados es cada vez mayor. Ya representan casi el 14, 5% de los afiliados.

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Una tercera parte de estos migrantes proceden de la Unión Europea. Pero si miramos por nacionalidades, el top ten lo encabezan los afiliados marroquíes, cerca de 390.000 cotizantes. Les siguen los afiliados de Rumanía y luego los colombianos y venezonalanos, que junto con los procedentes de Perú son los que registran mayores tasas de creación de empleo, en el entorno del 20% anual.

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Casi la mitad de los trabajadores del hogar son extranjeros

Tradicionalmente estos trabajadores tenían mucho peso en determinados sectores. Casi la mitad de los cotizantes del régimen de trabajadores del hogar son extranjeros, casi un tercio de los de la hostelería, una cuarta parte de los de la Agricultura y la Construcción.

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Junto a esto, también hay cada vez más extranjeros en actividades de alto valor añadido, por ejemplo, un tercio de los autónomos de la sección de telecomunicaciones y programación son extranjeros.

Un dato demuestra la calidad del empleo de los inmigrantes. El 88,6% tiene un contrato fijo, dos décimas más que entre los nacionales.