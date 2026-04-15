Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia, las CCAA donde más inmigrantes se regulizarán

Marta Aguirregomezcorta 15 ABR 2026 - 15:36h.

Las estimaciones consideran que 751.200 personas tratarán de acceder al proceso de regularización extraordinaria

Cataluña será, previsiblemente, la comunidad autónoma en la que más inmigrantes acaben accediendo a la medida

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Las estimaciones consideran que 751.200 personas tratarán de acceder al proceso de regularización extraordinaria, pero solo unas 503.000 personas acabarán accediendo a la medida. Así lo estima la Fundación Ciudadanía Global, una de las entidades impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuyo espíritu ha acabado recogiendo el Gobierno en su Real Decreto. La fundación calcula, así, que cerca del 67% de las solicitudes que se presentarán entre este jueves 16 de abril y el próximo 30 de junio serán aceptadas.

Cataluña será, previsiblemente, la comunidad autónoma en la que más inmigrantes acaben accediendo a la medida. Según se desprende de los cálculos de Ciudadanía Global, que aseguran que serán 200.000 las personas que soliciten estabilizar su situación administrativa en Cataluña, y 135.000 las que lo acabarán logrando.

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La seguirá, ya a cierta distancia, la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanía Global calcula que 135.000 personas intentarán acogerse, aunque la Comunidad de Madrid ya está trabajando en la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por una regularización de migrantes impulsada por el Gobierno central que, en su opinión, "afecta gravemente" a la prestación de los servicios públicos regionales. "Se va a traducir en riesgo de quiebra de la convivencia en nuestro país, en una saturación y desgüace por parte de los servicios públicos y un efecto llamada, por tanto más negocio para las mafias que ya sitúan a nuestro país como uno de los paraísos de la inmigración", denuncian desde la Comunidad.

En tercer lugar, se encuentran Andalucía y la Comunidad Valenciana. En ambas autonomías, la Fundación estima que 90.000 personas tratarán de acceder a la regularización y que lo acabarán consiguiendo unas 60.000. En total, estas cuatro comunidades –las más pobladas de España, y las que presentan un mayor número de población extranjera y de actividad económica– concentrarán cerca del 70% de las solicitudes de regularización aprobadas.

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Ya a mucha distancia, se encuentran Murcia, donde se espera que se aprueben 25.000 regularizaciones; el País Vasco (20.000), Canarias y Baleares (17.500), Castilla - La Mancha (16.000), Aragón (14.500), Galicia (12.000) o Castilla y León (11.000). Las comunidades en las que se espera un menor número de personas regularizadas, más allá de las ciudades autónomas de Ceuta (650) y Melilla (1.500), son Extremadura (3.000), Cantabria (3.500), La Rioja (4.000), Asturias (4.500) y Navarra (7.500).

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Será la séptima regularización extraordinaria desde la restauración de la democracia.

Desde primera hora de la mañana en los consulados de toda España hay una afluencia bastante más intensa de lo habitual y muchos tienen que hacer kilómetros para acudir a los lugares habilitados para entregar la documentación. Los inmigrantes se quejan de estar perdidos en medio de la burocracia, informan Asier Baílez, M. Alcázar, T. Ramos y C. Marzá. "Es una odisea conseguir una cita", otros dicen que "nbo saben lo que tienen que hacer" y el período es corto. La información, para muchos, es escasa y no saben lo que creer ni los documentos que deben tener. El gran problema es demostrar que no tienen antecedentes ni en España ni fuera, como explica Tamara Guillén, de la Fundación Amigo, que señala que deben ser de ambos, informan S Muñoz, A.Jiménez.

Difícil es demostrar si se tiene una situación de vulnerabilidad, por lo que serán los servicios sociales los que deben ayudar en ese punto. La realidad es que más allá de la buena voluntad con la que se vende esta medida "el BOE no nos da la información concreta de la documentación que se debe aportar", informa David Peralta, abogado de extranjería.

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Sí se puede informar de los elementos básicos de la medida, aunque cada caso puede ser especial.

Guía para acceder a la regularización

El16 de abril, comienza el plazo para solicitar la tan esperada regularización extraordinaria de migrantes, que supondrá un antes y un después en la vida de cientos de miles de personas, un plazo que durará solo dos meses y medio, hasta el 30 de junio.

Este jueves empieza el proceso para hacer las solicitudes en formato online y para pedir la cita previa imprescindible para la petición de forma presencial, pero no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se pueda acudir en persona a uno de los puntos habilitados.

A continuación, una guía paso a paso para no perderse a la hora de tramitar esta autorización.

1. Revisa si cumples los requisitos

Son beneficiaros de esta regularización:

- Solicitantes de protección internacional que hayan hecho su petición antes del 1 de enero de 2026.

- Personas en situación administrativa irregular llegadas a España antes del 1 de enero de 2026.

En ambos casos, hay que acreditar una serie de requisitos:

- Ser mayor de edad

- Haber permanecido en España de forma ininterrumpida durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud.

- No tener antecedentes penales en España y en los países donde hayas residido cinco años antes de tu entrada en España.

En caso de que tengas hijos menores o mayores que dependen de ti, puedes presentar la solicitud para ellos al mismo tiempo y en su caso las autorizaciones tendrán una vigencia de cinco años.

2. Recaba la documentación

- Copia del pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje, en vigor o caducado.

- Para demostrar tu tiempo en España, lo más fácil es aportar el padrón pero, si no lo tienes, se pueden adjuntar otros documentos que contengan tus datos y estén fechados, como el historial del título de transporte de tu ciudad, un informe médico, un contrato de luz o alquiler o un certificado de envío de dinero.

- Certificado de antecedentes penales: se obtiene de diferente forma dependiendo del país de origen, infórmate en tu embajada o consulado. En el caso de que lo solicites y en un mes no te hayan respondido, puedes acreditar esta falta de respuesta para que sea el Gobierno de España el que lo pida por la vía diplomática.

- La propia solicitud, para lo que habrá un modelo disponible a partir de mañana en la web habilitada para la regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

- En el caso de que no seas solicitante de asilo, debes acreditar, además, uno de los siguientes supuestos: haber trabajado o tener una oferta para hacerlo; tener hijos menores o mayores o padres dependientes a tu cargo o acreditar tu situación de vulnerabilidad.

Para demostrar esta última circunstancia, deberás aportar un informe de vulnerabilidad emitido por servicios sociales o por una entidad social colaboradora del Gobierno en materia de extranjería mediante un modelo que el Ejecutivo dispondrá en la web.

3. Escoge si lo harás online o presencial

- Para hacerlo vía online, es necesario tener certificado digital pero, si no lo tienes, puedes acudir a una ONG o sindicato acreditado por el Gobierno como colaborador en materia de extranjería -el listado está en la web del ministerio- y ellos lo tramitarán de forma gratuita.

También puedes contratar a un abogado particular que te acompañe en todo el proceso y actúe como tu representante, al que deberás pagar por este servicio.

- Si te decantas por pedirlo en persona, tienes que pedir cita previa -es totalmente gratuita- de forma online, en la web del ministerio o en el teléfono 060. En una misma cita podrás gestionar todas las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia.

4. Realiza tu petición

Para hacer la solicitud de forma online, puedes hacerlo a partir de mañana, jueves, a través de la plataforma accesible desde la web del Ministerio de Migraciones.

Si es presencial, debes acudir al lugar y hora indicados en tu cita con toda la documentación. Estos son los lugares habilitados por el Gobierno:

- 30 oficinas de Seguridad Social abiertas de lunes a viernes de 16 a 19 horas.

- 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes abiertas de lunes a viernes de 8.30 horas a 17.30 horas.

- 5 Oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16:00 a 19:00 horas.

5. Espera a que se resuelva

El plazo máximo de resolución fijado por el Gobierno es de tres meses pero se puede alargar hasta otros tres si tienes problemas para obtener tu certificado de antecedentes penales.

En cualquier caso, desde la admisión a trámite de la solicitud, recibirás un permiso provisional que te autoriza a residir y trabajar en el país.

6. Solicita tu TIE

Una vez recibas la resolución estimatoria definitiva, tienes un mes para solicitar tu Tarjeta de Identidad de Extranjero ante la Policía Nacional.

Es en este momento en el que, si eres solicitante de asilo, tienes que aportar el resguardo de que has desistido de tu petición de protección internacional.

7. Atento: tu autorización caduca después de un año

La regularización concede permiso para vivir y trabajar en España durante un año. Dos meses antes de que se acabe este periodo, podrás solicitar hacer la transición hacia otro permiso más estable de los contemplados en el reglamento de extranjería.

Si no cumples los requisitos, puedes pedir una prórroga de otro año más si demuestras que estás buscando empleo o si aportas un informe de esfuerzo de integración emitido por los servicios sociales.

También puedes optar a una prórroga si no puedes buscar empleo porque padeces una enfermedad grave o discapacidad o estas en edad de jubilación. En este caso, la prórroga será de cuatro años.

Canales de información oficial

Ten cuidado con la desinformación y los bulos que circulan por redes sociales y acude a canales de información oficiales, abogados y las entidades sociales que figuran en el listado de colaboradores del Gobierno.

Para ello, puedes consultar la web del ministerio dedicada a este proceso o llamar, a partir de mañana jueves, al 060, que te atenderá en español de lunes a viernes de 09:30 a 14:00h y de 16:30 a 19:30h.

Hay más de 100 ONGs acreditadas repartidas por todo el territorio nacional pero algunas de ellas son la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CONVIVE Fundación Cepaim, Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, Asociación Rumiñahui o Asociación Servicio Doméstico Activo-SEDOAC.