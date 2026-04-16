Hoy el Congreso de los Diputados ha recogido 100.000 firmas de familias de jóvenes asesinados por otros menores de edad

La ley del menor contempla como máximo una pena de 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada

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Hoy el Congreso de los Diputados ha recogido 100.000 firmas de familias de jóvenes asesinados por otros menores de edad. Piden que se revise la ley porque consideran que las sanciones son insuficientes, informa María Galán.

Son madres y padres, en silencio, rotos por el dolor a las puertas del Congreso.Traen firmas para que los asesinos de sus hijos tengan una pena mayor. Silvia Guerrero, madre de Juan, vio cómo su hijo era asesinado por un menor de 17 años. Desde entonces, lucha incansablemente para cambiar la ley del menor. "Ocho años por la muerte de una persona es ridículo. Mañana mi hijo cumpliría 19 años pero no lo celebraremos juntos porque alguien decidió que su vida valía menos".

Inmaculada, madre de Leticia. violada y asesinada por un menor de 16 años ve cómo su asesino sale en 15 días a la calle. "Ese chico en 15 días sale, tiene 24 años tiene su vida por delante, puede vivir, mi hija está donde la dejamos hace 8 años, en un nicho, en la oscuridad para siempre".

A esos asesinos, se les aplica la ley del menor que contempla como máximo una pena de 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. "Queremos condenas a la altura para los delitos graves, quién le pone precio a una vida, por qué una vida vale ocho años", se preguntan.