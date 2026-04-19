Las ciudades del mundo en las que es más fácil ser feliz, según un ranking internacional

Marta Egea 19 ABR 2026 - 09:01h.

Este ranking sitúa a varias ciudades europeas, sobre todo el norte, entre las mejores del mundo para vivir gracias a modelos urbanos centrados en el bienestar

Estos son los países donde mejor se vive en 2026, según el último ranking internacional de calidad de vida

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La felicidad suele entenderse como algo tan personal que puede resultar difícil de medir. No obstante, cada vez son más los estudios que intentan responder a una pregunta muy concreta, ¿hasta qué punto el lugar donde vivimos puede influir en cómo nos sentimos? Más allá de lo personal, hay factores cotidianos que pueden hacer la vida más fácil.

En este sentido, rankings internacionales como el Happy City Index tratan de poner cifras a esta idea. Su edición de 2026 vuelve a situar a varias ciudades europeas en lo más alto, dibujando un mapa global donde la felicidad no es solo cuestión de actitud, sino también del entorno donde se viva.

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¿Cómo se mide la felicidad de una ciudad?

El Happy City Index no mide la felicidad como una emoción subjetiva, sino como el resultado de diversos factores que influyen en la calidad de vida. Según su metodología oficial, el índice evalúa ciudades a partir de datos medibles, comparables y verificables, lo que permite construir una clasificación basada en la evidencia real.

En concreto, para elaborar este ranking se analizan más de 80 indicadores distribuidos en varias áreas esenciales como son salud, educación, medio ambiente, movilidad, gobernanza y economía.

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Además, en 2026 se han analizado datos de más de 3.500 ciudades de todo el mundo, lo que hace que este ranking sea uno de los más completos en este ámbito. La idea es clara: una ciudad “feliz” no es solo aquella donde la gente dice estar más contenta, sino la que facilita el bienestar en la vida cotidiana.

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Las ciudades más felices del mundo en 2026

Copenhague (Dinamarca)

Copenhague vuelve a ocupar el primer puesto, consolidándose como una referencia mundial en calidad de vida urbana. La capital danesa destaca por tener un modelo de ciudad sostenible, con una fuerte presencia de espacios verdes, transporte público eficiente y una cultura que prioriza el equilibrio entre vida laboral y personal.

Asimismo, Dinamarca lleva años encabezando rankings globales de felicidad, por lo que afianza la idea de que el bienestar no es algo casual, sino el resultado de políticas públicas sostenidas en el tiempo.

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Helsinki (Finlandia)

La segunda posición de este ranking es para Helsinki, una ciudad que refleja el modelo nórdico en su máxima expresión. La ciudad finlandesa es una combinación entre servicios públicos sólidos, altos niveles de educación y una gran confianza en las instituciones. Además, la seguridad, la baja desigualdad y el acceso a servicios básicos hacen que la vida diaria sea más sencilla.

Ginebra (Suiza)

Ginebra ocupa la tercera posición gracias a su alto nivel de vida, su estabilidad económica y su entorno seguro. La ciudad suiza destaca especialmente en indicadores relacionados con la salud, el gobierno y la sostenibilidad. Su tamaño medio también juega a su favor, ya que puede ofrecer servicios de una gran ciudad, pero a una escala más manejable.

Uppsala (Suecia)

Esta ciudad sueca ocupa el cuarto puesto y representa un modelo de ciudad universitaria con una alta calidad de vida. La educación, la innovación y el acceso a servicios públicos son algunos de sus puntos fuertes. También, mantiene un equilibrio entre desarrollo urbano y naturaleza, algo cada vez se valora más.

Tokio (Japón)

La presencia de Tokio en el quinto puesto demuestra que también las megaciudades pueden ser habitables. A pesar de su gran tamaño, la capital japonesa destaca por su eficiencia, seguridad y organización. El transporte, la limpieza y el acceso a servicios hacen que, incluso en una ciudad tan densa, la vida cotidiana funcione de manera fluida.

Trondheim (Noruega)

Esta ciudad noruega ocupa el sexto puesto gracias a su equilibrio entre desarrollo urbano y entorno natural. Trondheim destaca por su apuesta por la sostenibilidad, el acceso a espacios verdes y una calidad ambiental muy alta. Además, la proximidad a la naturaleza no es solo un atractivo visual, sino un elemento integrado en la vida cotidiana de sus habitantes, lo que influye en su bienestar.

Berna (Suiza)

Berna, la capital suiza, se sitúa entre las ciudades mejor valoradas por su estabilidad, seguridad y calidad de sus servicios públicos. Su tamaño y su organización urbana favorecen una vida cotidiana más sencilla, donde el acceso a servicios básicos es eficiente y la movilidad está bien resuelta.

¿España en qué puesto queda?

Aunque con una posición más discreta, algunas ciudades españolas también aparecen en este ranking. Barcelona es la ciudad mejor situada, en el puesto 12, lo que la coloca casi en el top 10 confirmando su atractivo internacional.

El resto de ciudades españolas aparecen bastante más abajo en el ranking. Bilbao (76) y Valencia (88) mantienen posiciones intermedias, con buenos resultados en calidad de vida, entorno urbano y servicios. En las posiciones más bajas están Palma de Mallorca (147), las Palmas de Gran Canaria (149) y Córdoba (190), lo que indica que, aunque España destaca por su estilo de vida y clima, estos elementos no son suficientes por sí solos para posicionarse en los primeros puestos.