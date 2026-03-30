Estos son los países donde mejor se vive en 2026, según el último ranking internacional de calidad de vida

Marta Egea 30 MAR 2026 - 08:00h.

Países Bajos lidera el ranking mundial de calidad de vida en 2026, muy seguido de Dinamarca y Luxemburgo gracias a su equilibrio entre servicios públicos, seguridad y poder adquisitivo

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Cuando hablamos de los países en los que mejor se vive, siempre hay que hacer una aclaración previa: no existe un único medidor universal de la calidad de vida. Hay algunos rankings que priorizan la renta, otros el bienestar subjetivo, otros la seguridad o la salud pública. Pero, esta vez, vamos a tomar como referencia el último ranking internacional de calidad de vida publicado este 2026 por Numbeo.

Este ranking construye su clasificación combinando variables como poder adquisitivo, seguridad, sanidad, coste de vida, acceso a la vivienda, tiempos de desplazamiento, contaminación y clima. No se limita a preguntar si un país gusta más o menos, intenta reflejar cómo es vivir en él diariamente.

¿Cuáles son los países donde mejor se vive en 2026?

Países Bajos - 213,60 puntos

Países Bajos se sitúa como el país donde mejor se vive del mundo según el índice de calidad de vida de Numbeo. Esta posición es fruto de un equilibrio muy sólido entre aquellas variables que impactan directamente en la vida diaria.

Este país destaca en aspectos como el acceso a la sanidad, seguridad y movilidad. Los tiempos de desplazamiento son relativamente bajos, algo esencial para la percepción de bienestar cotidiano, y la contaminación se mantiene en niveles moderados. El país cuenta con un alto poder adquisitivo, que permite afrontar el coste de vida sin un deterioro significativo de la calidad de vida.

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Además, cuenta con una cultura que favorece la conciliación y una vida urbana muy organizada.

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Dinamarca - 212,18 puntos

El país nórdico vuelve a confirmar su posición como uno de los referentes mundiales en calidad de vida. Destaca principalmente por su alto poder adquisitivo y por un sistema sanitario robusto, pero también por su seguridad y cohesión social. Su modelo laboral apuesta por la conciliación y la eficiencia, con jornadas más equilibradas y un fuerte énfasis en el tiempo libre. Es un país donde se vive bien no solo en términos materiales, sino en términos emocionales y sociales.

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Luxemburgo - 211,86 puntos

Luxemburgo es uno de los países donde los salarios son más altos en relación al coste de vida, lo que se traduce en una gran capacidad económica para sus residentes. No obstante, esta ventaja también convive con uno de sus mayores desafíos: el acceso a la vivienda. De todos modos, el país compensa este aspecto con servicios públicos de alta calidad, una sanidad bien valorada y niveles de seguridad elevados. Un modelo de calidad de vida basado en la prosperidad económica, aunque con ciertas barreras de acceso que no afectan igual a todos los niveles.

Omán - 207,57 puntos

Esta es una de las grandes sorpresas del ranking. Este país de Oriente Medio destaca por su alto nivel de seguridad y por un coste de vida relativamente contenido en comparación a su nivel de ingresos. Presenta una baja ratio de precio de vivienda respecto a ingresos, lo que hace más accesible una vivienda. A pesar de que su sistema sanitario no alcanza las puntuación de los países europeos líderes, Omán se sitúa como un país con una calidad de vida muy competitiva.

Suiza - 206,24 puntos

Suiza es uno de los clásicos en este tipo de rankings. Su principal fortaleza es su altísimo poder adquisitivo, uno de los más elevados del mundo, acompañado de un sistema sanitario de primer nivel. No obstante, el índice muestra uno de sus grandes inconvenientes: el coste de vida, debido a que es uno de los más caros del mundo, tanto en vivienda como en bienes y servicios. De todos modos, los altos salarios compensan este factor en gran medida.

Finlandia - 204, 45 puntos

Finlandia ocupa la sexta posición con 204,4 puntos, manteniéndose como uno de los países más equilibrados del mundo en términos de calidad de vida. Destaca por su seguridad, sistema sanitario y entorno natural, con bajos niveles de contaminación. Uno de sus puntos fuertes es la calidad de vida percibida, ya que combina servicios públicos eficientes con una fuerte conexión con la naturaleza y una cultura que prioriza el bienestar.

Austria - 199,84 puntos

Austria es otro gran ejemplo del modelo europeo de calidad de vida. El país ofrece un equilibrio sólido entre seguridad, sanidad y condiciones urbanas. Destaca en especial por su sistema sanitario y por sus ciudades consideradas entre las más habitables del mundo. El coste de vida puede ser elevado en ciertas ciudades, pero el conjunto de servicios y condiciones compensa esta variable, posicionando Austria como uno de los países más estables y cómodos para vivir.

Alemania - 196,32 puntos

En octava posición aparece Alemania. Como una de las principales economías del mundo, el país combina estabilidad económica con un buen nivel de servicios públicos. Alemania destaca también por su sistema sanitario, su infraestructura y su poder adquisitivo, aunque presenta ciertos desafíos en aspectos como el tráfico o el acceso a la vivienda en grandes ciudades.

España en el puesto 16 con 185,79 puntos

España se mantiene entre los países donde mejor se vive del mundo, colándose en el top 20 del ranking. Uno de los principales puntos fuertes de nuestro país es el sistema sanitario, ya que es considerado como uno de los más eficientes en relación calidad-precio, junto a una esperanza de vida elevada. A esto se le suma el clima, un factor diferencial que influye directamente en la calidad de vida diaria. También contamos con una vida social rica y una cultura que favorece el ocio y las relaciones personales.

Sin embargo, el índice también refleja algunas debilidades que explican por qué España no llega a los primeros puestos. El poder adquisitivo es inferior al de los países líderes y el mercado laboral presenta mayores niveles de inestabilidad. Además, en ciertas ciudades, el acceso a la vivienda se ha convertido en un factor cada vez más determinante.