En España no faltan médicos: Funcas destapa los bulos de la Sanidad más extendidos

Un informe de Funcas realizado por 12 expertos en salud destapa los bulos y medias verdades relacionadas con la Sanidad Pública.

Siempre que se habla de Sanidad Española oímos afirmaciones como que tenemos la mejor Sanidad del mundo, que faltan médicos o que la privada es peor que la pública: todo eso es falso.

Compartir







Siempre que se habla de Sanidad Española oímos afirmaciones como que tenemos la mejor Sanidad del mundo, que faltan médicos o que la privada es peor que la pública. Un nuevo informe nos muestra mitos y leyendas de nuestra sanidad.

En la conciencia colectiva la idea de que en España faltan médicos, un informe de Funcas realizado por 12 expertos en salud, lo desmiente. Tampoco es completamente cierto que tenemos la mejor sanidad del mundo. Féliz Lobo, director de Políticas de Salud de Funcas, analiza para Noticias Cuatro este informe. "En España no faltan medicos, lo que sí faltan es en determinados lugares, en determinadas especialidades, y el problema no es del número de médicos, le problema es de organización".

PUEDE INTERESARTE Los problemas más comunes en el desarrollo de los niños por el uso excesivo de pantallas

Tampoco es completamente cierto que tenemos la mejor sanidad del mundo. El informe coloca a la sanidad española en noveno puesto detrás de la Suecia. Noruega o Canadá… porque tenemos un buen sistema sanitario, pero con mal pronóstico. "El mundo de hoy no es el mismo de ayer, no podemos aplicar las mismas soluciones que hace 40 o 50 años", señala Lobo, que también desmiente otro bulo. "La sanidad privada no es más eficiente que la pública, pero lo contrario tampoco es cierto" .

¿Es el Sistema Nacional de Salud español uno de los mejores del mundo?

Vicente Ortún responde que España es el noveno país del mundo en la clasificación de mortalidad clínicamente evitable, aquella más sensible a la actuación de los servicios sanitarios, y que, por tanto, tenemos un buen sistema sanitario. Sin embargo, el pronóstico sobre su futuro es malo, dados los problemas presentes. Enderezarlo exige reformas organizativas y de gestión que no son imposibles en una estrategia de “radicalismo selectivo”.

¿Es un bulo que la financiación sanitaria en España es insuficiente?

Guillem López-Casasnovas contesta que, según los datos, el gasto público en España es, en buena medida, el que le corresponde por su renta en comparación internacional, sobre todo si lo cotejamos con servicios nacionales de salud y no incluimos los de aseguramiento social. El gasto sanitario total sigue creciendo, en una fase aún de valoración de “bien deseable”, pero con tasas más altas de financiación pública que privada, contrariamente a lo esperable. Estos incrementos de financiación no permiten entrever reformas estructurales del sistema, ni tampoco garantizar los cambios necesarios en cada coyuntura para garantizar una mejor gestión sanitaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

¿Solo es “público” aquello que gestiona directamente una administración pública?

Dice Manel del Castillo que en el debate sobre los servicios públicos persiste un bulo muy arraigado: la creencia de que solo es “público” aquello que gestiona directamente una administración pública. Pero un servicio público no se define por el tipo de gestión, sino por cuatro elementos: quién planifica el servicio, quién lo financia, quién asume la responsabilidad final ante la ciudadanía y para qué está concebido. Esta definición permite múltiples formas de organización del suministro de servicios (provisión): directa, indirecta y mixta. Hoy resulta imprescindible dotar al sector público de herramientas flexibles, capacidad de innovación, estructuras autónomas y, al mismo tiempo, mecanismos exigentes de rendición de cuentas y orientación al valor social. En ese contexto, el modelo sanitario español constituye una anomalía europea, pues la mayoría de los hospitales de la red pública no tienen personalidad jurídica propia y, por tanto, operan como unidades administrativas sin autonomía. Lo público no es sinónimo de gestión directa. Es sinónimo de compromiso con el interés general, con la equidad, con la transparencia y con la rendición de cuentas.

¿Es más eficiente la sanidad privada que la pública?

La evidencia a nivel internacional sobre la mayor eficiencia de la sanidad privada no es concluyente, nos dice José Martín Martín. Los sistemas sanitarios públicos universales tienden a conseguir mejores resultados en salud para sus poblaciones, con un menor gasto sanitario que aquellos con sistemas más privatizados. Los estudios señalan el carácter poco concluyente de los resultados obtenidos y la importancia del marco institucional y organizativo de cada país y no de la propiedad pública o privada de los centros sanitarios. En España, un estudio sobre 230 hospitales generales del SNS español entre 2010 y 2012 concluyó que es el marco de regulación y gestión de los hospitales y no la propiedad pública o privada lo que explica el nivel de eficiencia técnica.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

¿España necesita 100.000 enfermeras?

La afirmación de que en España se necesitan 100.000 enfermeras más, carece del necesario sustento empírico, argumenta Mercedes Alfaro Latorre, aunque el propio Ministerio de Sanidad reconoce que existe un déficit. Los datos de Eurostat manifiestan que en la Unión Europea hay bastante variabilidad en la dotación de enfermeras.

La aplicación de la media europea (no ponderada por población) a España da origen a la cifra de déficit mencionada. Hay que tener muy en cuenta que el número de profesionales de enfermería puede variar en cada país en función de su categorización dentro de su marco académico, lo cual no es ajeno al modelo que adopta cada sistema sanitario. Estas diferencias, junto con una división de tareas no homogénea entre perfiles profesionales y sistemas, pueden dar lugar a discrepancias en la contabilización de los efectivos de cada país. Las comparaciones internacionales deben hacerse con cautela, pues tiene su dificultad definir qué profesional puede contarse como enfermera. Además, hay que tener en cuenta el apoyo prestado por otros perfiles profesionales, concretamente en el caso de España y otros países del sur de Europa por el personal auxiliar de enfermería.

Si bien los indicadores internacionales proporcionan una orientación, no deben tomarse como el único elemento de referencia para el cálculo de las necesidades de efectivos, sino acompañarse de otros datos y metadatos que los contextualicen y les den sentido. La necesidad de contar con más profesionales de enfermería en nuestro entorno está identificada, pero afirmar que en España se necesiten 100.000 enfermeras más carece de base.

¿Los médicos españoles se van al extranjero?

Los datos dicen que es un bulo aseverar que “muchos médicos españoles se van a trabajar al extranjero” justifica Beatriz González López-Valcárcel. El bulo nace de utilizar una fuente de datos totalmente inapropiada: los certificados de idoneidad emitidos por los colegios de médicos que se cuentan como si fueran salidas efectivas de España para trabajar. Pero en 2023 solamente 395 médicos se dieron de baja, seguramente la mejor aproximación a la cifra de los que se fueron al extranjero. Por tanto, existe una cierta emigración de médicos, pero no parece un fenómeno masivo. Por el contrario, España destaca por ser país importador neto de médicos. Nuestra fuerza atractiva hacia América Latina es muy potente.

Desmontar estos bulos es importante praa buscar soliciones que nos permitan que nuestro sistema sanitario siga siendo uno de los mejores del mundo. Y esto no es un bulo.