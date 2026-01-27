¿Cuándo se podrá usar en humanos la triple terapia que elimina el cáncer de páncreas en ratones?

Patricia Pereda 27 ENE 2026 - 16:16h.

Abren la 'caja negra' del cáncer: descifran ADN tumoral que ayuda a anticipar cómo evolucionará un tumor

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han logrado eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón utilizando una triple combinación terapéutica, un hito alcanzado por primera vez que abre la puerta a tratamientos en humanos para uno de los cánceres más mortales.

El estudio, liderado por el director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, Mariano Barbacid, y que ha contado con financiación de la Fundación Cris Contra el Cáncer, se ha centrado en el adenocarcinoma ductal de páncreas, que representa la mayoría de los tumores de páncreas.

"Hacer que desaparezca el tumor es el primer logro"

Mariano Barbacid lo explica para Noticias Cuatro: "Hacer que desaparezca el tumor es el primer logro. El segundo es que no aparezcan resistencias y el tercer logro es que la terapia no cause efectos secundarios".

Lo han logrado con la combinación de tres inhibidores. Uno de ellos lucha contra las células tumorales y los otros dos son proteínas claves que hacen que no se reproduzca y palian los efectos secundarios.

Para Barbacid estamos ante un hito en el tratamiento del cáncer de páncreas.

Experimentar el tratamiento en humanos en tres años puede ser posible

Tras 200 días de tratamiento los animales estaban libres del cáncer y sin toxicidad. Cada año se diagnostican 10. 300 nuevos casos de cáncer de páncreas, el más letal. Solo un 8% de los pacientes sobreviven cinco años después del diagnostico. Como Cristina, que cuenta la importancia de la investigación. Ella ha sobrevivido gracias a ella.

Pero no todos han sobrevivido. Por eso el reto es pasar cuanto antes de la experimentación con animales a humanos. Barbacid es optimista. "Podemos hablar de dos a tres años", dice, "seamos optimistas".

Tres años para un avance que supondría un punto de inflexión en uno de los tumores mas agresivos y difíciles de curar.