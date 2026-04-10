Marta Egea 10 ABR 2026 - 08:01h.

Dormir menos de seis horas de forma continuada no solo provoca cansancio, sino que puede alterar funciones clave del organismo

El 15% de la población española tiene insomnio crónico: las consecuencias de dormir poco y mal

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Dormir poco se ha normalizado. De hecho, hay quien presume de funcionar con cinco o seis horas de sueño, quien se quita tiempo de descanso para llegar a todo o quien asume que “ya dormirá el fin de semana”. Vivimos en un momento en el que el descanso ha pasado a un segundo plano.

No obstante, la ciencia lleva años remarcando la importancia de un buen descanso. Dormir menos de seis horas de manera continuada no es una simple cuestión de cansancio o falta de energía al día siguiente. Es un factor que puede afectar directamente al funcionamiento del organismo. El cuerpo necesita esas horas de sueño para poder mantener sus procesos básicos en equilibrio. Cuando ese descanso es recortado de manera frecuente, las consecuencias comienzan a acumularse, muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta.

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Dormir poco no es solo estar cansado

Dormir menos de seis horas no implica solamente tener sueño al día siguiente. Es una alteración profunda del funcionamiento del organismo. Durante la noche, el cuerpo no se limita a descansar: activa procesos esenciales para la salud física y mental, desde la reparación celular hasta la regulación hormonal o la limpieza del cerebro. Cuando ese tiempo se reduce de manera habitual, estos mecanismos quedan incompletos y el impacto se extiende a prácticamente todos los sistemas del cuerpo.

La ciencia ha demostrado que la falta de sueño no solo afecta a un único órgano, sino que puede desencadenar una cadena de efectos interconectados. El problema es que muchos de estos efectos no son inmediatos, sino acumulativos, lo que hace que pasen desapercibidos hasta que empiezan a tener consecuencias más visibles.

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Los efectos de dormir menos de seis horas

El cerebro

Uno de los primeros sistemas en resentirse es el cerebro. Dormir poco afecta directamente a la capacidad de atención, la memoria y la toma de decisiones. Es más complicado concentrarse, procesar información o reaccionar con rapidez.

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Pero este impacto no se queda en el rendimiento diario. Durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema de limpieza que tiene como objetivo eliminar los residuos tóxicos acumulados durante el día, como la beta amiloide. Cuando no se duerme lo suficiente, este proceso no se puede completar correctamente.

Algunos estudios longitudinales han relacionado este déficit de descanso con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia, lo que hace que el sueño sea un factor esencial también a largo plazo.

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El corazón

El sistema cardiovascular también sufre las consecuencias de dormir poco. La falta de sueño impide que el organismo regule correctamente la presión arterial y las hormonas del estrés, lo que hace que el cuerpo esté en un estado de alerta continuado.

Con el tiempo, esto puede significar un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, enfermedades cardíacas o sufrir eventos como infartos o ictus. Además, dormir poco se ha asociado con una mayor acumulación de placas en las arterias, un proceso que puede pasar desapercibido durante años.

El metabolismo

Dormir menos de seis horas también altera el equilibrio hormonal que regula el apetito. En concreto, disminuye la leptina, la hormona que indica saciedad y aumenta la grelina, la que estimula el hambre.

El resultado es muy obvio: más ganas de comer, especialmente alimentos ricos en calorías y una mayor tendencia a acumular grasa. A esto se suma una peor regulación de la glucosa, lo que incrementa el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y, a largo plazo, diabetes tipo 2.

El sistema inmunitario

El descanso juega un papel esencial en el sistema inmunitario. Mientras se duerme, el cuerpo produce y regula proteínas esenciales para combatir infecciones y mantener el equilibrio inflamatorio.

Dormir de manera continua reduce esta capacidad de respuesta, lo que hace que el organismo sea más vulnerable a virus, bacterias y enfermedades. Además, aumenta la inflamación crónica, un factor que está detrás de múltiples patologías.

El estado de ánimo

La falta de sueño no solo afecta al cuerpo, también a la mente. Dormir menos de seis horas está relacionado con un mayor nivel de irritabilidad, menor tolerancia al estrés y dificultad para gestionar las emociones.

A corto plazo, esto se traduce en mal humor o una sensación de agotamiento mental. Pero, si el problema se mantiene con el tiempo, puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos como ansiedad o depresión. El motivo es que el sueño influye directamente en la regulación emocional y en el equilibrio de neurotransmisores clave para el bienestar psicológico.

El efecto acumulativo: el gran problema silencioso

Dormir menos de seis horas una noche puntual, no supone un riesgo, el verdadero problema está en que se convierta en un hábito. El cuerpo tiene cierta capacidad para recuperarse de un mal descanso ocasional, pero cuando la falta de sueño se convierte en rutina, los efectos empiezan a acumularse de manera progresiva. A esto se denomina “deuda de sueño”: un déficit que el organismo no consigue compensar completamente, ni siquiera durmiendo más el fin de semana.

Con el tiempo, ese desgaste silencioso afecta a múltiples sistemas del cuerpo, desde el cerebro hasta el sistema cardiovascular o el metabolismo. Lo más complicado es que el deterioro suele ser gradual y poco perceptible al principio, lo que puede hacer que muchas personas no relacionen problemas como el cansancio crónico, la falta de concentración o el aumento de peso con el descanso insuficiente.