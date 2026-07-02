El sindicato de enfermeras denuncia cierre de plantas y 10.000 camas menos en hospitales este verano

Beatriz Benayas 02 JUL 2026 - 20:52h.

Según la Asociación en Defensa de la Sanidad pública, Madrid es la comunidad que va a suprimir más camas, cerca de 2.700

La reducción del paro en junio, la más baja desde 2008, pero la creación de empleo está en el top 3 del siglo en este mes

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Llega el verano y con él, los recortes en los hospitales. El sindicato de enfermeras denuncia cierre de plantas y camas. Han hecho recuento hospital por hospital y comunidad por comunidad y hablan de 10.000 camas de hospital no estarán disponibles durante el periodo estival en España.

El reparto por territorios es muy desigual. Despuntan Andalucía, con más de 2.100 camas cerradas y Cataluña, con 1.500. Madrid y la Comunitat Valenciana no han facilitado los datos a los sindicatos, pero según la Asociación en Defensa de la Sanidad pública, Madrid es la comunidad que va a suprimir más camas, cerca de 2.700. En el resto de comunidades, se cuentan por centenares.

Las enfermeras denuncian también el cierre de parte de los centros de salud por la tarde, que algunas autonomías no están sustituyendo a hasta la mitad de las enfermeras cuando ya hay un déficit de 100 mil enfermeras en nuestro país,