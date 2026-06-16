Tras superar el examen del MIR, muchos médicos fueron eligiendo sus preferencias en función de las vacantes, pero no todos se presentaron a sus puestos

Medicina Familiar y Comunitaria concentra la inmensa mayoría de las bajas

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Tras el MIR y los nervios por escoger especialidad, más de 300 médicos han decidido no incorporarse a su hospital. La mayoría son recién licenciados que cogieron la plaza sin ser su primera opción y han decidido no ocuparla.

Sobre todo, son médicos de familia. De 312 plazas de medicina que han quedado vacantes, 240 son de Medicina de Familia. También en Enfermería, siendo 121 enfermeros los que no se han presentado. Ahora, Sanidad volverá a ofertar esas plazas a los que se quedaron fuera en la primera convocatoria.

La respuesta del Ministerio de Sanidad ante las vacantes de formación sanitaria especializada

Eran miles de médicos los que elegían su plaza concretamente el pasado mes de mayo para hacer la especialidad después de superar el examen del MIR. Por orden de puntuación, fueron eligiendo sus preferencias en función de las vacantes que iban quedando. En total, se cubrieron más de 9.200 plazas, pero no todos esos médicos MIR se presentaron a sus puestos de trabajo a principios de junio.

Más de tres centenares han renunciado y el año que viene volverán a hacer el MIR para optar a otra especialidad que les guste más.

Medicina Familiar y Comunitaria concentra la inmensa mayoría de las bajas, con el problema que ello supone para la sanidad pública en los centros de salud.

Por eso, el Ministerio de Sanidad ha convocado una nueva adjudicación de plazas extraordinaria, por orden de puntuación. Los aspirantes que no obtuvieron plaza en la ronda ordinaria podrán así elegir ahora entre las vacantes que quedan.