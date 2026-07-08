First Dates 08 JUL 2026 - 22:40h.

Brian, encandilado con su cita, le lanza una atrevida petición en pleno jacuzzi de 'First Dates Summer'

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Natalia tiene 28 años y nació en Colombia. "Me dicen que me parezco a Karol G", ha asegurado. La soltera busca en 'First Dates Summer' a un hombre sincero y leal después de sufrir grandes decepciones amorosas que le han hecho desconfiar del sexo opuesto. "Todos los hombres son infieles", sentencia.

En el restaurante, ha tenido una cita con Brian, de 31 años y peruano. El soltero se ha quedado encandilado con ella nada más verla. "Me muero por probar esos labios, que se ven muy deliciosos, carnosos, sabrosos (...) Que tremendo culo, ¿no? Es un jet privado", ha confesado.

Una vez en la mesa, Brian ha puesto todo de su parte para conquistar el corazón de Natalia, dedicándole un piropo detrás de otro: "Te has lucido, estás brillando como el sol. Me gustan tus ojos, tus labios... Tiene unos rasgos muy bonitos. No sé si ha sido amor a primera vista". Sin embargo, sus palabras no han hecho efecto, más bien todo lo contrario.

"Cuando un hombre de primeras me quiere conquistar con halagos, ya no me gusta porque sé a lo que va", ha afirmado Natalia frente a las cámaras del programa. Ante los piropos de su cita, la soltera ha contestado: "Me había olvidado que los latinos son así, muy coquetos". "Solo estoy dejando que mi corazón se exprese", ha replicado él.

La decisión final de los solteros

Más tarde, los solteros han podido disfrutar de un rato de mayor intimidad en el jacuzzi. Momento en el que Brian ha aprovechado para intentar acercarse aún más a la soltera. Pese a que ella se ha negado a darle un beso burbujeante, cuando el soltero le ha lanzado una sorprendente petición, ella ha terminado aceptando. "¿Te puedo besar los pies?", decía él, que acto seguido cumplía sus palabras

Ella tampoco se ha cortado y ha decidido bailarle mientras él la contemplaba de arriba a abajo, protagonizando un momento de lo más 'hot'. No obstante, la intensidad del soltero ha acabado jugando en su contra en el momento de la decisión final. Y es que ella decidía no darle una segunda cita por ser tan "empalagoso".