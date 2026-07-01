First Dates 01 JUL 2026 - 23:10h.

Juanfran confiesa el motivo por el que ha tenido que cortar en seco los besos con Mario en el jacuzzi de 'First Dates Summer'

Todos los programas de 'First Dates' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Juanfran llega a 'First Dates Summer' con ganas de conocer a una persona especial. Allí, lo recibe nuestra camarera, Lidia Santos, quien se queda atónita cuando descubre que el soltero odia el verano. "¡No me digas eso!", exclama sorprendida. "Soy muy blanco y tengo muchos lunares. El médico me ha dicho que el sol, no", explicaba él. Tras este momento inicial, Juanfran le contaba a Lida lo que buscaba en el programa: un hombre que comparta intereses con él y que no sea calvo.

Por la puerta ha entrado, Mario. Y tras unos segundos de contacto visual, Juanfran lo ha tenido claro: "Le gusto". No obstante, para él, el soltero no acababa de cumplir todos los requisitos que quería: "Me gustan más jóvenes y no me gustan las barbas. He tenido dos infecciones en la cara por las barbas y tengo un poco de trauma", aseguraba. Sin embargo, Juanfran no iba desencaminado en pensar que le gustaba a Mario. "Tiene mucho flow y un culazo", admitía este.

Juanfran alucina al hablar con Mario sobre sexo: “Es Nacho Vidal en gay”

La cita continuaba en la mesa, donde ambos compartían confidencias. Juanfran le contaba a Mario que le gustaba mucho ir al gimnasio: "Mis amigos dicen que tengo mucho culo. Yo me pongo en las maquinas de culo y las reviento". Una declaración ante la que su cita le confesaba: "Mi fetiche es el culo y el pecho". "Vamos, que han acertado porque otra cosa no, pero pecho tengo", le contestaba el soltero entre risas.

Al hablar sobre sus relaciones pasadas, Mario se quedaba a cuadros al descubrir que Juanfran solo había tenido una relación de seis meses hace diez años. "No tiene experiencia suficiente", se lamentaba. Ambos coincidían en que el sexo es parte fundamental de las relaciones, aunque, cuando Mario hablaba sobre la importancia que tiene para él y lo "incansable y morboso que es en la cama", autoproclamándose "Christian Grey, pero en bonito", Juanfran alucinaba: "Es Nacho Vidal en gay".

Juanfran corta el momento más íntimo con Mario

Tras la cena, lo solteros disfrutaban de un rato a solas en el jacuzzi y rápidamente se dejaban llevar. Era entonces cuando, tras un par de fogosos besos, Juanfran se veía obligado a parar a su cita: "No me gustan las barbas, me escocia. Ha habido momento que he dicho: 'Me pica'. Le he tenido que decir: 'Vale ya, hasta aquí'".

Al rato los besos han continuado y Mario confesaba que "habían pasado cosas debajo del agua". Por su parte, Juanfran admitía: "He tenido que poner el freno yo. Él no estaba dispuesto a frenar, yo iba ya con el embrague pisado".