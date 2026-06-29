First Dates 29 JUN 2026 - 23:00h.

Genis y Sofía protagonizan una de las citas más divertidas y surrealistas de la historia de ‘First Dates’: “Menudo eructo se ha tirado”

La primera cita de Genis en 'First Dates': Una soltera teme que su cita se quite el pantalón

Compartir







Genis, el rey de las tarimas ha regresado a ‘First Dates’ mucho más cañero que hace dos años y ha protagonizado una de las citas más divertidas de la historia del programa. Carlos Sobera y Matías han alucinado al verle mover “El tiburón”, pero no han sido los únicos, él también se ha quedado en shock al conocer a Sofía, su cita del verano.

Genis se considera una “Especie única en extinción” y está convencido de que cuando se sube a una tarima la gente se vuelve loca con su movimiento de cadera: “Me gusta que las chicas me graben y en la intimidad se toquen viéndolo”. Asegura que tiene una miembro viril: “Tengo el pene muy grande y cuando bailo, eso parece un tiburón”.

Carlos Sobera le ha escuchado atónito y no ha querido interrumpirle porque estaba convencido de sus dotes para el baile y la música, tanto, que no ha dudado en demostrárselo para asombro de todo el staff.

Sofía ha llegado al restaurante del amor con mucha ilusión y se ha llevado una buena impresión al ver a Genis, pero cuando el soltero ha comenzado a utilizar términos complejos como “Domesticar”, “Abstemio” o incluso, “Genis”, la cosa se ha comenzado a complicar porque ella no terminaba de entenderle.

Genis, impactado con el sonoro eructo de su cita en 'First Dates'

La soltera es una gran apasionada del limón y no ha dudado en echarse bastante en cada uno de los platos que iba degustando. Genis estaba un poco sorprendido ante tanto limón porque a él no le estaba gustando nada la cena, pero ha intentado sacarle el lado positivo e imaginarse exprimiéndole un limón sobre su cuerpo desnudo. Una fantasía que ha terminado al escucharla tirarse un gran eructo: “Solo se pueden tirar eructos los hombres, ¿O qué?”.

Genis desata la risa de la pareja de la mesa de al lado: "Es una red flag"

Genis es un soltero lleno arte que mostrar y al saber que a su cita le gustaba Maluma, no ha dudado en cantarle una canción para subir la temperatura. Los solteros de la mesa de al lado, se han reído y Sofía ha sentido que había que refrescarle un poquito porque estaba muy lanzado.

Genis confiesa a su cita cuál es su fantasía sexual: "Qué agobio, no poder respirar”

Carlos Sobera no podía ni parpadear para no perderse ni un detalle de la apasionante conversación de los solteros. Han llegado a hablar hasta de toros, de toros mecánicos y toros bravos. Pero quizás, uno de los momentos más apasionante de la cita ha sido cuando han comenzado a hablar de sexo y Genis le ha confesado su fantasía sexual. Una experiencia con tres traseros a la vez, que es mejor que escuches en el vídeo.

Sofía, impactada con el bañador de Genis: "Es un calzoncillo"

Los solteros han aceptado la invitación de terminar su cita en el jacuzzi de ‘First Dates Summer’ y la cita se ha convertido en todo un vodevil veraniego. Sofía se ha quedado tan impresionada por el bañador de Genis, que no ha podido pensar en ninguna otra cosa. El soltero se ha venido arriba al ritmo de la música y aunque ha vivido algún que otro momento incómodo, le ha demostrado a su cita cuál es el movimiento de caderas que hipnotiza a todas las mujeres en la discoteca.

¿Cómo ha terminado la cita? ¿Ha caído Sofía rendida a los encantos del catalán? ¿Han dicho que sí a una segunda cita? Dale al PLAY y disfruta del momento jacuzzi al completo.