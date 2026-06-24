First Dates 24 JUN 2026 - 23:20h.

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José Luis, Chechu para sus amigos, busca una persona especial en ‘First Dates’. Quiere conocer a un hombre alegre y que sea afín a él en cuanto a sus gustos por las actividades culturales y la moda. Su cita ha sido Peter, quien se define como un "fashion victim": "Me gusta la ropa, las marcas, los outfits".

Desde el primer momento a Chechu le ha llamado la atención el look que su cita había elegido para la cita: una americana de manga corta y sin camiseta debajo. "Me gusta mucho", se sinceraba. Una buena primera impresión que Peter compartía: "Tiene una buena presentación, de persona que se cuida".

Entre ambos la conversación ha fluido de maravilla, pues los solteros comparten muchas aficiones, entre ellas los musicales. "Controla mucho el mundo cultural. Se pone mucho a mi altura y podemos hablar bastante. Vocalmente también tiene mucho don de palabra", aseguraba Chechu impresionado.

El momento 'hot' en el jazucci termina mal: la cobra de Peter a Chechu

Tras una cena de lo más agradable en la que ambos se han sentido muy cómodos y se han mostrado ilusionados pensando que entre ellos podría surgir algo más allá, los solteros se han metido en el jacuzzi. Momento en el que la cita se ha salido de control cuando Chechu se ha quitado la camisa, decidido a impresionar a Peter con sus pases de baile al puro estilo 'Sex Bomb'.

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“Me ha sorprendido. Ha sido como quitarse el albornoz y quitarse todo un lastre que no lo ha dejado ser él en toda la cena. Me he acojonado”, confesaba Peter, totalmente sorprendido con su cita. Y es que al soltero el descaro de su cita lo ha descuadrado tanto que, cuando este se ha lanzado a besarlo, este le ha apartado la cara. "Me has hecho la cobrilla", bromeaba Chechu a lo que Peter respondía: "La timidez de la adolescencia nunca la he conseguido perder".

"He querido explotar, pero la lava no ha salido”, se lamentaba Chechu. "Que me devuelvan al que estuvo en la cena porque el del jacuzzi no es el de la cena", pensaba Peter en los instantes previos a tomar la importante decisión final. ¿Querrán una segunda cita juntos? ¡Dale al play para descubrir cuáles han sido sus respuestas!