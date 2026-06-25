First Dates 25 JUN 2026 - 23:03h.

Sandra y Sam se dejan llevar y acaban de "despelote" total: así ha ocurrido todo

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No han pasado ni 24 horas desde el baile tan 'hot' que nos dejaron dos solteros en 'First Dates' para que ya vivamos, sin duda, otro de los momentazos de esta edición de 'First Dates Summer' que está teniendo lugar en Telecinco y que tantos buenos momentos nos está dando. Todo ha ocurrido en la cita entre Sandra y Sam, que tras charlar tranquilamente en el restaurante más famoso de la televisión, se han ido al jacuzzi... ¡y han protagonizado un desnudo integral!

Nada más entrar a la sala donde se encontraba el jacuzzi, un "me quitas el nudito este" nos daba un aperitivo de lo que estaba por venir. "¿Qué vas a hacer, despelote entero o solo toples?", le ha preguntado una soltera a otra. "Tía pues... creo que toples", ha dicho una Sam que posteriormente se ha arrepentido de sus palabras -mientras se quitaba la ropa- asegurando que se lo iba a "quitar todo".

"¿Bolas al completo entonces?", ha dicho la otra soltera, procediendo a entrar al jacuzzi y materializando un auténtico momentazo y un desnudo integral como pocos hemos vivido en 'First Dates'. Tras bromear ambas, el beso ha surgido por sí solo, provocando que la temperatura suba como nunca en el jacuzzi de 'First Dates'. "¿Estás muy salada no?, le ha dicho Sam, a lo que Sandra se ha reído. "De la comida", ha confesado.

Besos, besos, besos y más besos: tanto Sandra como Sam se han dejado llevar y han fluido muchísimo, poniendo el broche de oro a lo que había sido una cita de diez.

La decisión final de Sandra y Sam en 'First Dates'

Ya en la decisión final, las dos han coincidido en todo: se lo habían pasado genial, habían tenido mucha química y se habían reído muchísimo, sin la necesidad de tener que forzar nada. Como consecuencia, las dos han dicho "sí" a tener una segunda cita.

¡No te pierdas nada de este momentazo!: dale play al vídeo y disfruta.