Estrella y René protagonizan una cita de otra galaxia: “No ser demisexual es una desgracia”

First Dates 30 JUN 2026 - 23:00h.

Estrella sorprende a René con su universo de fantasía y una inesperada aparición disfrazada de sirena en el jacuzzi

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Estrella llega a 'First Dates' dispuesta a no pasar desapercibida. Nada más entrar en el restaurante deja impresionado a Carlos Sobera con su llamativo look y explica que ella es “la emperatriz de la galaxia rosa”, un universo que ha creado después de que durante años la llamaran “rara”. Según cuenta, ese mundo imaginario tiene como objetivo ayudar a los demás a conocerse mejor a sí mismos. Además, confiesa su fascinación por las sirenas: “Son mujeres muy poderosas, aunque tienen mala fama”.

Su cita es René, un viejo conocido del programa que regresa al restaurante, desde la primera vez que visitó el restaurante, se ha casado y, posteriormente, se ha divorciado. Nada más verle, René reconoce que le gusta que Estrella sea “un poco personaje”, igual que él, y ambos conectan rápidamente por su personalidad.

Estrella, sobre su cita: "Demasiado andrógino"

A medida que avanza la cita, Estrella descubre más sobre la vida de René y asegura admirar su forma de ser. Sin embargo, también reconoce que físicamente no es el tipo de hombre que le atrae: “Demasiado andrógino, quizás. Como persona me ha encantado, pero físicamente no. No ser demisexual es una desgracia, la verdad”.

El momento más sorprendente llega en el jacuzzi. Estrella prepara una puesta en escena muy especial y aparece caracterizada de sirena mientras llama a René con un canto de sirena. Él se queda completamente desconcertado al verla y solo puede reaccionar con un: “No me lo creo”.