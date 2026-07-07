El comentario de Antonio que deja a Elena fuera de juego en su cita: “No me lo puedo creer”

First Dates 07 JUL 2026 - 23:30h.

Descubre la cita de Antonio y Elena al completo en ‘First Dates’

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Antonio vuelve a verse las caras con Carlos Sobera en ‘First Dates’ para encontrar el amor definitivo. Con muchas ganas de demostrar que ha cambiado y acabar con la maldición de que siempre le dejen, el sevillano de 62 años llega con ganas de buscar a la persona adecuada. Después de tener una pequeña charla con el presentador, este asegura: “Confío en tu cambio de imagen”.

Por otro lado, Elena, una maestra cordobesa de 57 años con las ideas muy claras, está dispuesta a vivir la experiencia al máximo. Tras quedarse viuda y ser víctima de la encerrona de una amiga, llega al programa con muchas ganas de volver a ilusionarse. Cansada de que le repitan lo mucho que se parece a María del Monte, la mujer demuestra que no se calla nada.

Después de conversar con Carlos Sobera y que se haya roto el hielo entre ellos, llega el momento de sentarse juntos en la mesa para descubrir si están hechos el uno para el otro. Sin embargo, durante esta conversación, una sorprendente revelación, seguida de un comentario, deja a la soltera completamente fuera de juego en su cita: “No tengo puntos en el carné”. Tras revelar los motivos, hace una tajante afirmación que no va a quedar sin contestación: “No me fío de las mujeres que conduzcan”.

“¿A ti te han quitado el carné y ahora resulta que no te fías de una mujer?”, responde completamente anonadada. Sin poder esconder el impacto que ha tenido esta afirmación en ella, asegura firmemente: “Odio ese comentario, yo un tipo de hombre así no lo tendría jamás a mi lado”.

Tras ello, la andaluza ha descubierto que hay algunos factores en los que no puede ser más distinta que su acompañante. Mientras ella es una apasionada del mar, lo cierto es que Antonio tiene un miedo atroz causado por una película que marcó su adolescencia: “Si me baño es hasta las rodillas para hacer pis”. La soltera no puede evitar el ataque de risa al descubrir el motivo de este miedo y asegura: “Pedí un hombre con el que me riera y contigo me estoy hinchando a reír”.

A pesar de que ha habido muchos momentos en los que Elena ha admitido que su cita ha sido muy divertida, lo cierto es que ha habido algunas partes del andaluz que no le han convencido para seguir conociéndole: “Me lo he pasado muy bien contigo”.