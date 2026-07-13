Una soltera alucina con los tatuajes de su cita en ‘First Dates’: “Son de calentón”
Un soltero quinqui y rapero protagoniza una divertida cita con una soltera pija que sueña con ser Guardia Civil en 'First Dates'
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La primera impresión entre Rocío e Iker en ‘First Dates’ no ha sido mala, pero ambos han sentido que no eran el match que estaban esperando. Él es un rapero vestido con animal print y sin ningún tipo de inconveniente en reconocer que tiene aspecto de quinqui, mientras que ella es una joven con aspiraciones a ser toda una agente pija de la Guardia Civil. A partir de ese momento, su cita en ‘First Dates Summer’ ha sido toda una caja de sorpresas.
Iker y Rocío han puesto todo de su parte para conocerse y disfrutar de un buen rato. Se han dado cuenta de que había temas en los que no iban a coincidir, pero han ido encontrando puntos de conexión. Ninguno de los dos es muy buen estudiante, pero quieren luchar por su futuro. Rocío quiere ser Guardia Civil e Iker quiere cambiar su trabajo en el búrguer por un puesto de militar.
Algo que Rocío ha sentido que no era imposible, pero tampoco factible. Se ha imaginado a un militar ayudando con un tatuaje de Hello Kitty en el brazo y no lo ha visto antipatriótico, pero sí, poco serio. Ha sentido que eso de tatuarse “de calentón” como lo hace su cita no era algo que la enamorara. Iker le ha contado que llevaba una bonita frase tatuada en el costado con la firma de su madre, pero ha flipado al saber que no recordaba ni de quién era la frase.
Donde si han encontrado un punto de conexión ha sido al hablar de rap porque a Rocío le gusta el rap e Iker le da al tema. Eso sí, ella no podía imaginarse que tan solo unos minutos después, el joven iba a coger el micro y lo iba a dar todo rapeando. Algo que no se le ha dado del todo mal.
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