First Dates 15 JUL 2026 - 02:00h.

Mónica, al ver a su cita en 'First Dates': “No me gusta nada, tiene el pelo largo y rizado”

Una soltera alucina con los tatuajes de su cita en ‘First Dates’: “Son de calentón”

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Una vez más, una cita dos solteros de una misma cita han vivido una cena en realidades paralelas. David ha sentido que había encontrado en Mónica a la mujer de carácter que siempre había soñado, pero ella ha tenido claro que entre ellos no iba a existir una segunda vez y le ha regalado una lluvia de zascas, muy pocas veces vista en ‘First Dates’… ¡Menudos cortes!

David es un tipo tranquilo y amante de la escalada que se han encontrado en ‘First Dates Summer’ con una mujer muy atractiva que le ha despertado las ganas de enamorarse. Ella, sin embargo, ha visto a un tipo de pelo largo y rizado que no le ha provocado ningún tipo de atracción. Consciente de que igual es una cuestión suya, ha tenido claro desde el primer minuto que lo suyo era imposible.

Mónica ha intentado ser cordial y conocer a David un poquito mejor, pero no ha tardado ni diez minutos en dejarle claro que a ella los hombres con el pelo largo no le gustaban nada y que entre ellos no había nada que hacer. De hecho, le ha dejado claro que no estaría ni con Matías por muy guapo que sea.

David ha sentido que el pelo se corta y ha seguido en modo conquista. Tanto que ha sentido que no había entendido bien a Mónica cuando ha simulado pedir la cuenta al escucharle que tendría una relación abierta: “Me refería a cada uno en su casa”.

Desde ese momento, la lluvia de zascas no ha cesado y Mónica ha llegado a sentir que estaba siendo demasiado borde, pero David, fruto de la ilusión no se ha percatado y ha llegado al momento de la decisión final con la esperanza de que le dieran un sí por respuesta.

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