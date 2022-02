Dardo, un soltero de altura: “Pareces salido de Marvel, un coloso de Rodas”

No todos los días conoces a alguien con el volumen y la presencia de un superhéroe , y Carlos Sobera no sabía dónde mirarle primero. Al presentador le han sorprendido las cejas y el pelo de Dardo , pero su cuerpo le ha dejado sin palabras.

Pero este soltero lo tiene todo “Multifacético, canto opera…” y sobre todo, como su cita ha podido comprobar es “un romántico asqueroso, empalagoso, de los que abren la puerta a la chica” que no ha parado de piropear a Natalia en toda la cita. Eso sí, cuando han hablado de sexo, ha cambiado el tono “En sexo me considero un Lamborghini, me gusta la potencia. Me gusta comerme a la chica, soy salvaje… Si tiene un perfume bueno casi me llego a estrellar con el coche”.