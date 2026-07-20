La cuenta genera el primer desencuentro entre Zinadin y Milagros: “No estoy acostumbrada a pagar”

First Dates 20 JUL 2026 - 23:00h.

La cuenta pone a prueba la complicidad de Zinadin y Milagros

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Zinadin, un artista madrileño de 24 años, regresa a 'First Dates' con la ilusión de encontrar a una chica con carácter. Su cita es Milagros, una venezolana de 26 años afincada en Madrid que se define como una mujer alegre, divertida y coqueta.

Durante la cena hablan de sus gustos, de sus experiencias sentimentales y de lo que esperan de una pareja. Zinadin se queda completamente sorprendido cuando Milagros le confiesa que una de sus anteriores relaciones fue con un hombre que le triplicaba la edad. Más tarde, el joven saca su lado más artístico y decide conquistarla interpretándole una canción compuesta por él.

Milagros: "Soy latina, no estoy acostumbrada a pagar"

Sin embargo, el momento más tenso de la cita llega con la cuenta. Zinadin pregunta cómo quieren hacer el pago y Milagros responde sin dudar: "Paga él, ¿no?". Él aprovecha para ponerla a prueba y le dice: "Yo soy un gentleman a veces, pero ahora viene el momento de la verdad, si tú eres una mujer fifty-fifty". Ella deja clara su postura: "Soy latina, no estoy acostumbrada a pagar".

Zinadin explica entonces que, en realidad, su intención siempre había sido invitar, pero que quería comprobar cuál sería la reacción de su cita: "Yo siempre lo pago, aunque no me ha gustado. Solo quería ver su reacción". Por su parte, Milagros insiste en que no comparte la idea de dividir la cuenta en una primera cita: "Yo, cero que ver con este empoderamiento de España, la verdad. Lo respeto, cada quien con sus decisiones, pero no".

Cuando Milagros ve que Zinadin no parece dispuesto a pagar de inmediato, saca su cartera para hacerse cargo de su parte. En ese instante, él detiene el gesto y termina invitando a la cena: "Tranquila, no te preocupes, si yo soy un gentleman".