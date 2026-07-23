First Dates 23 JUL 2026 - 23:02h.

Carlos presume de tableta y enseña a Annarita a "bailar en una baldosa": "No he estado en el gimnasio, la chocolatina se ha perdido"

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Al restaurante de 'First Dates' llegaba Annarita, de 38 años y DJ, con ganas de encontrar a un hombre "cariñoso y romántico" que entendiese su profesión: "Mi expareja no entendía bien mi trabajo, que trabajaba de noche", aseguraba. Su cita era, Carlos, un “chocolate de dos metros”, un hombre muy alegre y feliz que compartía profesión con la soltera.

El soltero se quedaba embelesado con la soltera nada más verla: "Tiene lo que a mi me gusta. Caderona, piernona y con buenos senos". Ella, por su parte, se llevaba una grata sorpresa al descubrir que el también es DJ: "Me encanta porque así me entiende". Durante la cena, ambos se han sincerado sobre sus planes de futuro a nivel tanto profesional como personal.

Ha sido entonces cuando Annarita le ha preguntado a Carlos por sus deseos de ser padre. El soltero, que estaba encantado con su cita, ha decidido ocultarle la verdad al contestar que, aunque ya tenía cinco hijos, "no se cerraba a nada". Una mentira piadosa, ya que fuera de la cita, el DJ se confesaba: "Yo ya me hice la vasectomía hace dos años, pero por seguir la conversación, le mentí"

Carlos enseña a Annarita a "bailar en una baldosa"

Antes de terminar la cita, los solteros han disfrutado de un momento de intimidad en el jacuzzi. Carlos se ha olvidado de todo al ver el agua calentita y le ha dado igual que su tableta de chocolate ya no existiera: "No he estado en el gimnasio, las chocolatinas se han perdido, han desparecido", afirmaba entre risas.

Dispuesto a seducir a Annarita, el soltero le ha enseñado cómo se baila salsa en una baldosa. A ella, le ha encantado cómo se movía, pero le han faltado músculos en su anatomía: "No es mi tipo, creo que le falta un poco de gimnasio".

Tras varios bailes, los solteros han tomado la decisión final. Carlos ha sido el primero en responder: "Claro que sí. Me gustaría conocernos un poco más profundo y contarnos más cositas". Sin embargo, ella no se ha mostrado por la labor: "No, como pareja no. Faltaba algo de química", se ha sincerado antes de que ambos abandonasen, cada uno por su lado, el restaurante.