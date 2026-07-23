Horizonte Madrid, 23 JUL 2026 - 23:27h.

Además, el equipo de 'Horizonte' le han preguntado si es cierto que intentaron comprar a Aldama

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El equipo de 'Horizonte' pone "en un pequeño brete" a Ramón Bermejo haciéndola la pregunta que muchos se hacen: ¿Es verdad que intentaron comprar a Víctor de Aldama? Su respuesta es clara: "Hay que ser respetuosos con la parte judicial porque está judicializado".

"Habrá que esperarse hasta que estemos delante de su señoría para poder aclarar todos los términos sobre las famosas conversaciones que se mantuvieron con Moncloa y con los personajes que aparecen en esta causa", añade.

Otra de las cuestiones por las que ha sido preguntado es por la mención que le hizo Cristina Narbona durante la Comisión de Investigación del Senado. Aquí su reacción.

La respuesta de Ramón Bermejo a Cristina Narbona

Tras ver el video en plató, el portavoz de Aldama señala irónicamente "Me encanta el 'Se comenta solo esa evolución'". Es en ese momento cuando Ramón Bermejo reconoce las relaciones que ha tenido con el Partido Socialista.

"Lo curioso en este caso es que recuerdan milimétricamente, cada minuto, que yo ni si quiera tengo cronometrado. Esto me hace sospechar que evidentemente hay una parte de conspiración del conocimiento sobre lo que ya alertamos", puntualiza.

El portavoz de Aldama aclara por qué sentía tanto interés por aquel entonces en el PSOE, tal y como ha afirmado Cristina Narbona en el Senado, y tras ello, señala: "¿Cuál es el problema?".

"Cristina, yo no tengo una cronología pero te puedo decir una cosa: Creo que nuestra relación estaba basada en un plano de confianza en el cual yo te pregunto por temas que tienen que ver con el partido y, sin embargo, no haces nada por movilizar. Creo que esa parte de omisión te hace también culpable en los motivos que se vinculan con lo que está sucediendo en el partido. Eres conocedor de algo que es importante y resulta que te pones de perfil", responde a la presidenta del partido.