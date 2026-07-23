Horizonte Madrid, 23 JUL 2026 - 22:32h.

La periodista informa sobre las explicaciones que Zapatero da a su entorno sobre las joyas

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Los colaboradores de 'Horizonte' abren la larga noche del programa comentando los momentos más destacados de la entrevista a Zapatero, Irene Tabera interviene y confiesa que el expresidente del Gobierno ha intentado cortar al sacar el tema de sus hijas porque "son el talón de Aquiles". Tanto es así que, señala: "Tenía las entrevistas apalabradas con varios directores en Televisión Española y se echó para atrás porque conoció la imputación de sus hijas y le dio un bajón muy grande".

Además, añade que Zapatero se está refugiando "en la natación en su piscina privada" ya que "ha dejado de correr porque no quiere que le persigan": "Quiere tener más intimidad y está echando largos en la piscina que tiene detrás en su chalet".

En cuanto a su escasa explicación sobre las joyas, Irene Tabera asegura que "sí las ha dado en privado". La periodista informa sobre la misma en el programa.

La explicación privada de Zapatero sobre las joyas

Según informa la periodista, lo que el expresidente del Gobierno le ha contado a su entorno que las joyas del rey saudí "eran tres conjuntos": "Cada uno de un color y suponían una tradición en el país".

"Se las entregó durante una recepción privada que ellos tuvieron en el Palacio de la Moncloa", añade. Sin embargo, "Zapatero no quiso dar estas joyas a Patrimonio Nacional, con lo cual nos ha robado porque él recibió este regalo en calidad de presidente del Gobierno. Él las tenía que haber declarado", puntualiza.