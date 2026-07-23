Entre 30 y 35 viviendas de la urbanización podrían estar afectadas por las llamas debido a un cambio en el viento durante la madrugada

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Pilar, vecina desalojada de la urbanización El Encinar del Alberche, tras el incendio desatado en el Pinar de Almorox (Toledo), ha conectado en directo con ‘En boca de todos’ para contarnos la última hora de los vecinos que han pasado la noche en el polideportivo de una localidad cercana y el estado actual de sus viviendas.

Sin demasiado información y al parecer con un diagnóstico positivo de la extinción del atroz incendio desatado en la localidad de Almorox, que en pocos minutos cruzó la autovía y ha llegado hasta la Comunidad de Madrid, Pilar, vecina de una urbanización afectada, ha explicado los detalles de la información que tienen.

Según ha explicado, todos los vecinos de la urbanización fueron evacuados ayer por la tarde y la Guardia Civil se ha pasado toda la noche, con ayuda de los vecinos, desalojando y ayudando a personas mayores y vecinos sin transporte a salir de sus viviendas.

La información que tienen es de que hay más de 30 viviendas afectadas: “Entre 30 y 35 viviendas, no sabemos cuáles son las fases porque tenemos poca información”. No está segura de cuál es el estado de su vivienda y está muy preocupada por sus animales: “Empezó en cuarto y quinta, pero cambió el viento y afectó a séptima y octava… No tengo ni idea, ni mi casa, ni mis animales. Mi gata se escapó y mis dos cotorras están allí, nos desalojó la Guardia Civil y no pude volver… Tengo una incertidumbre alucinante…”.

Acaban de recibir un comunicado en el que les informan de que han dividido las casas por colores y que depende del color podremos o no ir a nuestras casas en las próximas horas.

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