El incendio de La Mierla, en Guadalajara es ya el segundo mayor incendio la historia de España.

Récord de incendios: 79.000 hectáreas, arrasadas por el fuego solo en este mes de julio

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El incendio de La Mierla, en Guadalajara es ya el segundo mayor incendio la historia de España. Las hectáreas que han ardido son 32.000 y subiendo. Para hacernos una idea de su dimensión y su extensión. El municipio de Madrid, cuenta con 60.000 hectáreas. La extensión de este incendio es comparable a abarcar de punta a punta la ciudad. Pese a todo, los equipos de extinción son optimistas. Ha entrado en fase de estabilización, aunque podría volver a descontrolarse por las fuertes rachas de viento.

Han sido intensos seis días en los que más de un millar de efectivos continúan luchando contra el fuego en La Mierla, al norte de Guadalajara donde el cielo lleva días teñido de gris. Sobre las llamas se han lanzado más de dos millones de litros de agua.

El incendio continúa activo, pero con parte del perímetro consolidado, pero sigue sin ser controlado. Los trabajos no cesan con mangueras con las que los bomberos apagan puntos calientes. Y los vecinos siguen en alerta por la posible aparición de nuevos conatos. Los vecinos están "asustados, pero agradecidos". Los residentes de cinco municipios evacuados vuelven a sus hogares al declararse la fase de estabilización.

En el puesto de mando, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, muestra optimismo aunque tambien preocupacion por el viento y las altas temperaturas previstas para este jueves. Junto a él Pedro Sánchez ha visitado la zona afectada. También desde el aire Page ha observado el panorama que deja el fuego. Un paisaje desolador con mas de 32.000 hectáreas calcinadas, árboles esqueléticos y una vegetación muerta.

A 75 kilómetros de este punto, en la localidad de Selas, otro foco deja 2.600 hectáreas afectadas, un incendio que evoluciona favorablemente. Este incendio está arrasando la Sierra Norte de Guadalajara, un tesoro natural que era muy diferente antes del fuego. El daño que el fuego ha producido en estos bosques y árboles mediterráneos es incalculable. Un paisaje con una flora y fauna que no volverán a ser iguales durante mucho tiempo.

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En las últimas horas se ha desalojado la urbanización de El Encinar del Alberche por el incendio en Almorox, Toledo. Los agentes han llegado a saltar las vallas de las casas para sacar a los vecinos levantan en brazos a esta mujer para ayudarle a pasar la valla y escapar. Fíjense lo cerca que se encuentra el fuego de las casas de esta urbanización. El humo inunda el cielo, ya de color naranja, que deja imágenes espectaculares.

El incendio esta tarde ya alcanzaba el nivel de riesgo alto. Dos urbanizaciones han sido evacuadas y las llamas amenazan el sur de Madrid. Además, el municipio de Villa del Prado, por precaución, se mantiene confinado y sus carreteras cortadas. 19 dotaciones terrestres y aéreas de bomberos y agentes forestales trabajan en su extinción.

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La provincia de Huelva presenta varios incendios en el entorno de Villanueva de las Cruces, donde han desalojado a 380 vecinos y han enviado a los móviles de Es-Alert. El viento ha vuelto a ser el peor protagonista en el incendio de El Cerro de Andévalo, en Huelva. Las llamas se han vuelto a reavivar.

El otro gran incendio del que estamos muy pendientes, el de Ejulve, en Teruel, está cada vez más cerca de su estabilización tras haber arrasado 1.400 hectáreas. El Gobierno de Aragón ha rebajado el nivel de alarma y se prevée que a lo largo de esta tarde y esta noche todos los desalojados hayan regresado a sus casas.