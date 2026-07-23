Víctor Ábalos reacciona a la cancelación del vis a vis del exministro con su pareja: “Creo que son represalias”

Cancelan el vis a vis de José Luis Ábalos y su pareja por el aviso de un perro policía

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Tras la cancelación de un vis a vis entre José Luis Ábalos y su pareja Andrea de la Torre en la prisión de Soto del Real en la que cumple condena, su hijo Víctor Ábalos ha conectado en directo con ‘En boca de todos’ para explicar los detalles del incidente y los motivos que sospechan que lo han provocado.

Víctor Ábalos ha confirmado que fue un perro el que marcó a la pareja de su padre ante la posibilidad de que llevara encima un elemento prohibido en la prisión y que eso derivo que la impidieran tener un vis a vis con José Luis Ábalos, exministro de Fomento condenado a 24 años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el "caso mascarillas".

“Hay un perro que la señala, son perros que detectan dispositivos, drogas o lo que sea, la marca y ella pide que le hagan un registro más exhaustivo porque nosotros no vamos a Soto del Real a llevar droga, vamos a ver a mi padre… Viene desde Valencia…”, ha comenzado a explicar Víctor sobre lo sucedido el pasado fin de semana.

Además, ha querido denunciar el trato del asunto que están dando algunos medios a la información: “Me parece terrible como se sexualiza la cosa, no va a tener relaciones sexuales, vamos a ver a nuestro familiar… Es un vis a vis y cada uno lo utiliza para lo que quieras… Es una visita en una sala sin un cristal, una sala en condiciones dónde pueden ir menores, puedes estar unas dos horas y puedes estar tranquilamente, tocar a mi padre y no tras un cristal”.

Ante la posibilidad de que fuera algo recurrente, el hijo del exministro le ha explicado que: “Un familiar de un recluso le dijo que le sucedió un incidente parecido y que podría haber sido por llevar el móvil”. Y ha sentido que podría haber algún motivo detrás de que no hicieran un registro más exhaustivo: “No le hicieron el registro porque no les dio la gana y me parece sorprendente que no se quieran identificar estos funcionarios. Todos tenemos derecho a poner una reclamación… Creo que son represalias por las varias entrevistas que ha dado mi padre y supongo que han molestado. Me gustaría que esto se investigara, yo no tengo ningún tipo de queja contra los funcionarios, siempre hemos tenido una buena relación y hemos cumplido las reglas…”.

“Puede ser un mal comportamiento de unas personas concretas, pueden ser unas directrices, lo que sabemos es que mi padre nunca ha tenido un buen trato por el Ministerio de Interior, de Marlaska, el que fuera compañero y amigo… No hay antecedentes graves, pero a veces pasan algunas cosas no son casuales, por ejemplo, mi padre no puede establecer una relación con otros presos porque hay muchos cambios de presos entre módulos… Puede ser normal, no entiendo cómo funciona…”, ha asegurado al mencionar el trato que ha recibido su padre desde que ingresó en prisión.

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